ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, domenica 20 febbraio 2022? Su Rai 1 è andata in onda la serie tv L’amica geniale 3. Su Rai 2 The Rookie. Su Rai 3 Che tempo che fa. Su Rete 4 Zona bianca. Su Canale 5 Che bella giornata. Su Italia 1 Gemini Man. Su La7 Non è l’Arena. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv domenica 20 febbraio 2022? Di seguito tutti i dati.

Ascolti tv 20 febbraio 2022, prima serata | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Su Rai 1 L’Amica Geniale – Storia di chi Fugge e di chi Resta ha conquistato 4.645.000 spettatori pari al 21.6 per cento di share. Su Canale 5 Che bella giornata ha raccolto davanti al video 2.363.000 spettatori con uno share del 10.5 per cento. Su Rai 2 The Rookie ha interessato 1.137.000 spettatori (4.7 per cento) e C.S.I. Vegas 969.000 spettatori (4.1 per cento). Su Italia 1 Gemini Man è scelto da 1.318.000 spettatori (6.2 per cento). Su Rai 3 Che Tempo Che Fa dalle 20:41 alle 22:21 ha incollato 2.690.000 spettatori (11.1 per cento) e Che Tempo Che Fa – Il Tavolo dalle 22:23 alle 23:53 1.944.000 spettatori (10.8 per cento). Su Rete 4 Zona Bianca totalizza un a.m. di 669.000 spettatori (4 per cento). Su La7 Non è l’Arena ha registrato 867.000 spettatori pari al 3.7 per cento nella prima parte e 584.000 spettatori pari al 5.1 per cento nella seconda parte.

Access prime time | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Su Rai 1 Soliti Ignoti – Il Ritorno è seguito da 5.161.000 spettatori pari al 21.2 per cento. Su Canale 5 Paperissima Sprint registra 3.395.000 spettatori con il 13.9 per cento. Su Italia 1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine incolla 1.499.000 spettatori (6.2 per cento). Su Rai 3 la Presentazione di Che Tempo Che Fa interessa 1.705.000 spettatori pari al 7.3 per cento. Su Rete 4 Controcorrente ha radunato 991.000 individui all’ascolto (4.1 per cento) nella prima parte e 950.000 spettatori (3.9 per cento) nella seconda parte. Su La7 In Onda sigla 827.000 spettatori (3.4 per cento).