ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, domenica 17 settembre 2023? Su Rai 1 è andato in onda Tim Music Awards. Su Rai 2 I profondi segreti della mia famiglia. Su Rai 3 Il Provinciale. Su Rete 4 Dritto e rovescio. Su Canale 5 La ragazza e l’ufficiale. Su Italia 1 FBI. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv domenica 17 settembre 2023? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10.

Ascolti tv domenica 17 settembre 2023, prima serata | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Su Rai1 preceduta da una presentazione in access prime time dalle 20.44 alle 21.12 (2.711.000 – 16%), la seconda e ultima serata dei Tim Music Awards ha conquistato 2.469.000 spettatori pari al 16.6% di share, dalle 21.16 alle 23.49, e 1.044.000 spettatori pari al 13.5%, dalle 23.55 alle 0.30. Su Canale 5 – dalle 21.59 alle 0.50 – l’ultima puntata de La Ragazza e l’Ufficiale ha ottenuto un ascolto medio pari a 1.863.000 spettatori pari al 16.1% di share. Su Rai2 I Profondi Segreti della Mia Famiglia ha raccolto 693.000 spettatori con il 4.1%. Su Italia1 FBI Most Wanted ha intrattenuto 970.000 spettatori con il 6% di share. Su Rai3 Il Provinciale – Il Racconto dei Racconti ha raccolto davanti al video 726.000 spettatori con il 4.5% (presentazione di 15 minuti: 777.000 – 4.4%). Su Rete4 Dritto e Rovescio, con un’intervista a Giorgia Meloni, è stato visto da 846.000 spettatori con il 6.9% di share. Su La7 In Onda Prima Serata – dalle 21.18 alle 21.55 – segna 758.000 spettatori e il 4.3%.

Access prime time | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Su Canale 5 Paperissima Sprint ha ottenuto 2.649.000 spettatori con il 15.3%. Su Italia1 NCIS ha totalizzato 1.203.000 spettatori (7.1%). Su Rai3 Sapiens – Un Solo Pianeta ha raccolto davanti al video 875.000 spettatori (5.1%). Su Rete 4 Stasera Italia Weekend ha raccolto 827.000 spettatori (5%), nella prima parte, e 976.000 spettatori (5.6%), nella seconda parte. Su La7 In Onda ha raccolto 1.036.000 spettatori con il 6.1%.