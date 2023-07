Ascolti tv domenica 16 luglio: Scomparsa, Tim Summer Hits, Instant family

ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, domenica 16 luglio 2023? Su Rai 1 è andata in onda una puntata di Scomparsa. Su Rai 2 Tim Summer Hits. Su Rai 3 Le ragazze. Su Rete 4 Innamorato pazzo. Su Canale 5 Instant Family. Su Italia 1 FBI: Most Wanted. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv domenica 16 luglio 2023? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10.

Ascolti tv domenica 16 luglio 2023, prima serata | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Su Rai 1 la fiction in replica Scomparsa ha registrato 1.884.000 spettatori pari al 14.4% di share. Su Canale 5 Instant Family è stata vista da 1.231.000 spettatori pari al 10% di share. Su Rai 2 Tim Summer Hits ha conquistato 1.242.000 spettatori con il 10.1% (presentazione dalle 21.09 alle 21.28: 817.000 – 5.9%). Su Italia 1 FBI Most Wanted ha intrattenuto 783.000 spettatori con il 5.8% di share. Su Rai 3 la finale degli Europei Under 19 Portogallo-Italia ha ottenuto 1.473.000 spettatori con il 10.8% (nel dettaglio pre e post gara: 871.000 – 6.9%, primo tempo: 1.296.000 – 9.4%, secondo tempo: 1.639.000 – 12.2%). Su Rete 4 Innamorato Pazzo è stato seguito da 503.000 spettatori con il 4% di share. Su La7 Una Giornata Particolare ha interessato 547.000 spettatori con il 4.3%. Su Tv8 Italia’s Got Talent Best Of è stato visto da 312.000 spettatori con il 2.4% di share. Sul Nove la maratona di Little Big Italy registra 285.000 spettatori (2.4%). Sul 20 Speed ha ottenuto 327.000 spettatori con il 2.5%. Su Rai4 Hinterland ha ottenuto 216.000 spettatori con l’1.6%. SuIris Il Laureato ha interessato 160.000 spettatori con l’1.2%. Su Top Crime Colombo segna 284.000 spettatori con il 2.1%.

Access prime time | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Su Rai 1 Techetechetè ha conquistato 2.853.000 spettatori con il 21%. Su Canale 5 Paperissima Sprint ha registrato 1.983.000 spettatori con il 14.6%. Su Italia 1 NCIS ha ottenuto 900.000 spettatori (6.7%). Su Rai 3 Blob ha raccolto davanti al video 619.000 spettatori (4.9%). Su Rete 4 Controcorrente è seguito da 581.000 spettatori (4.4%), nella prima parte, e 724.000 spettatori (5.3%), nella seconda parte. Su La7 In Onda ha registrato 774.000 spettatori con il 5.7%. Su Tv8 Quattro Ristoranti ha interessato 346.000 spettatori pari al 2.6% di share.