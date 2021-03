Ascolti tv domenica 14 marzo 2021: auditel e share dei programmi ieri

ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, domenica 14 marzo 2021? Su Rai 1 è andata in onda l’ultima puntata de Le indagini di Lolita Lobosco. Su Canale 5 Live – Non è la D’Urso. Su Rai 2 la serie tv 911. Su Italia 1 il film La maledizione della prima luna (Pirati dei Caraibi). Su Rai 3 il talk di Fabio Fazio Che tempo che fa. Su Rete 4 Lo specialista. Su La7 Non è l’Arena. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv domenica 14 marzo 2021? Di seguito tutti i dati.

Ascolti tv 14 marzo 2021, prima serata | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera Su Rai 1 l’ultima puntata de Le Indagini di Lolita Lobosco ha conquistato 7.090.000 spettatori pari al 28.8 per cento di share. Su Canale 5 Live – Non è la D’Urso ha raccolto davanti al video 2.004.000 spettatori con uno share dell’11.8 per cento. Su Italia 1 La maledizione della prima luna ha intrattenuto 1.297.000 spettatori (5.6 per cento). Su Rai 3 Che Tempo Che Fa ha incollato 3.121.000 spettatori con l’11.3 per cento, mentre Che Tempo Che Fa – Il Tavolo ha intrattenuto 1.574.000 spettatori con il 6.5 per cento. Su Rete 4 Lo specialista totalizza un a.m. di 605.000 spettatori (2.5 per cento). Su La7 Non è l’Arena ha registrato 1.345.000 spettatori con il 5.1 per cento nella prima parte e 1.006.000 spettatori con il 7.2 per cento nella seconda parte.

Access prime time | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Su Rai 1 Soliti Ignoti – Il Ritorno conquista 5.150.000 spettatori pari al 18.6 per cento. Su Canale 5 Paperissima Sprint registra una media di 3.505.000 spettatori con il 12.6 per cento. Su Italia 1 C.S.I. Miami ha registrato 1.340.000 spettatori con il 4.9 per cento. Su Rai 3 Presentazione di Che Tempo Che Fa è stata seguita da 1.833.000 spettatori (7 per cento).

Preserale | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri

Su Rai 1 L’Eredità Weekend – La Sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 3.542.000 spettatori pari al 17.1 per cento, mentre L’Eredità Weekend è visto da 5.056.000 spettatori con il 21.3 per cento. Su Canale 5 Avanti il Primo! Weekend ha intrattenuto 2.550.000 spettatori (12.6 per cento), mentre Avanti un Altro! Weekend ha convinto 3.752.000 spettatori (16.1 per cento).

Mattina | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri, 14 marzo

Su Rai 1 Unomattina in Famiglia dà il buongiorno a 319.000 spettatori (13.6 per cento) nella presentazione, 793.000 spettatori (17.7 per cento) nella prima parte e 1.989.000 spettatori (23.5 per cento) nella seconda parte; Paesi che Vai interessa 1.767.000 spettatori con il 19 per cento; A Sua Immagine – dalle 10:30 alle 12:16 – raccoglie 1.908.000 spettatori (17.7 per cento); la Santa Messa dalle 10:55 è seguita da 2.004.000 spettatori (18.7 per cento). Su Canale 5 Tg5 Mattina ha informato 1.381.000 spettatori pari al 20.1 per cento e Tg5 Speciale 941.000 spettatori pari al 10.6 per cento; la Santa Messa dalle 9:57 ha interessato 1.302.000 spettatori pari al 13.1 per cento.

🔴 TUTTE LE NEWS DI TV; TUTTI I DATI AUDITEL E SHARE

Messaggio politico elettorale. Committente: Tobia Zevi

Potrebbero interessarti Le indagini di Lolita Lobosco 2 si farà? Le anticipazioni sulla possibile seconda stagione Che tempo che fa: gli ospiti di stasera, 14 marzo Live Non è la d’Urso: ospiti e anticipazioni della puntata di stasera, 14 marzo 2021