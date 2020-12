Ascolti tv domenica 13 dicembre 2020: auditel e share dei programmi ieri

ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, domenica 13 dicembre 2020? Su Rai 1 è andato in onda il film Brave ragazze con un cast spaziale, mentre su Canale 5 il consueto appuntamento con Barbarella e Live Non è la D’Urso. Su Rai 3 come ogni domenica anche Che Tempo Che Fa, mentre su Italia 1 il film Batman Begins. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv domenica 13 dicembre 2020? Di seguito tutti i dati.

Ascolti tv 13 dicembre 2020, prima serata | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Su Rai 1 il film Brave ragazze ha coinvolto 3.554.000 spettatori pari al 15.4% di share, mentre su Canale 5 Live non è la D’Urso ha coinvolto 2.234.000 spettatori pari al 13.8% di share. Su Rai 2 NCIS Los Angeles ha interessato 1.341.000 spettatori (5%) mentre NCIS New Orleans ha ottenuto 1.286.000 spettatori (5.1%). Su Italia 1 il film della trilogia Batman Begins ha appassionato 1.505.000 spettatori con il 6.7% di share, mentre su Rai 3 l’appuntamento con Che Tempo Che Fa ha interessato 2.544.000 spettatori (9.9%) mentre Che Tempo Che Fa – Il Tavolo ha interessato 1.216.000 spettatori (7.2%). Su Rete4 Una Famiglia Perfetta è stato visto da 533.000 spettatori con il 2.4% di share. Su La7 – dalle 20.37 alle 22.38 – Non è L’Arena Prima Pagina ha interessato 1.541.000 spettatori con il 5.9% mentre – dalle 22.44 alle 0.57 – Non è L’Arena segna 989.000 spettatori con il 6.8%. Su Tv8 I Delitti del BarLume – Un Due Tre Stella è stato seguito da 443.000 spettatori con l’1.8% di share. Sul Nove Fuga dal Natale segna 353.000 spettatori (1.6%).

Access prime time | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Su Rai1 Soliti Ignoti ha raccolto 4.790.000 spettatori con il 17.9%. Su Canale 5 Paperissima Sprint ha ottenuto .000 spettatori con il %. Su Italia1 CSI ha totalizzato .000 spettatori (%). Su Rete 4 Stasera Italia Weekend ha raccolto .000 spettatori con il %. Su Tv8 Quattro Ristoranti ha interessato 473.000 spettatori pari all’1.8% di share.

Preserale | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 3.225.000 spettatori (15.6%) mentre L’Eredità ha ottenuto di 4.656.000 spettatori (19.8%). Su Canale 5 RiCaduta Libera – I Protagonisti segna 2.380.000 spettatori (11.7%) mentre Ricaduta Libera raccoglie 3.463.000 spettatori (15%).

Mattina | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri, 10 dicembre

Rai 1 Uno Mattina in Famiglia ha interessato 270.000 spettatori con il 13.4%, nella presentazione, 658.000 spettatori con il 18.1% nella prima parte, 1.730.000 spettatori con il 23.4% nella seconda parte e 1.692.000 spettatori con il 19.1% nella parte dedicata a Telethon. A Sua Immagine ha portato a casa un a.m. di 1.825.000 spettatori pari ad uno share del 18.1%. La Santa Messa segna 2.019.000 spettatori con il 20.2%. Su Canale5 il TG5 delle 8 segna 1.085.000 spettatori con il 18.4% e la Santa Messa raccoglie un ascolto di 1.080.000 telespettatori con l’11.7% di share. Su Rai2 O Anche No ha tenuto compagnia a 103.000 spettatori (1.2%). Dalle 10.30 alle 12.01, Telethon – Uno Mattina in Famiglia segna 252.000 spettatori con il 2.5%. Su Italia1 The Vampire Diaries segna 189.000 spettatori con il 2.1%, nel primo epiosio, 219.000 spettatori con il 2.3%, nel secondo episodio. Su Rai 3 Le Parole per Dirlo convince 366.000 spettatori con il 3.9% di share. Su Rete 4 I Viaggi del Cuore ha coinvolto 189.000 spettatori (2.1%). Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 227.000 spettatori con il 4% di share. L’Ingrediente Perfetto è stata scelta da 143.000 spettatori con l’1.5% di share.

