ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, domenica 12 settembre 2021? Su Rai 1 è andato in onda Sul tetto del mondo. Su Rai 2 NCIS. Su Rai 3 Martin Eden. Su Rete 4 Una vita. Su Canale 5 Scherzi a parte 2021. Su Italia 1 Attacco al potere 2. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv domenica 12 settembre 2021? Di seguito tutti i dati.

Ascolti tv 12 settembre 2021, prima serata | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Su Rai 1 Sul Tetto del Mondo – Walter Bonatti e Rossana Podestà ha conquistato 2.405.000 spettatori pari al 13.1 per cento di share. Su Canale 5 il debutto della nuova edizione di Scherzi a Parte ha raccolto davanti al video 3.506.000 spettatori con uno share del 21.3 per cento. Su Rai 2 N.C.I.S. Los Angeles ha interessato 1.119.000 spettatori (5.5 per cento) e N.C.I.S. New Orleans 1.189.000 spettatori (6.1 per cento). Su Italia 1 Pressing ha intrattenuto 467.000 spettatori con il 3.3 per cento. Su Rai 3 Martin Eden ha incollato 671.000 spettatori (3.7 per cento). Su Rete 4 Come un uragano totalizza un a.m. di 686.000 spettatori (3.8 per cento). Su La7 Atlantide – Storie di Uomini e di Mondi ha registrato 348.000 spettatori pari al 2.6 per cento.

Access prime time | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Su Rai 1 la nuova stagione di Soliti Ignoti – Il Ritorno debutta con 4.065.000 spettatori e il 20.1 per cento. Su Canale 5 Paperissima Sprint registra 3.008.000 spettatori (14.9 per cento). Su Italia 1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine incolla 840.000 spettatori (4.2 per cento). Su Rai 3 Sapiens Files interessa 805.000 spettatori pari al 4.1 per cento. Su Rete 4 Controcorrente ha radunato 1.032.000 individui all’ascolto (5.3 per cento) nella prima parte e 1.016.000 spettatori (5 per cento) nella seconda parte.