Ascolti tv domenica 12 luglio 2020 | Auditel e share dei programmi ieri

ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, domenica 12 luglio 2020? Ieri sera è andata in onda la puntata di Non dirlo al mio capo su Rai 1, mentre su Canale 5 la replica di Rosy Abate con Giulia Michelini come protagonista. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv domenica 12 luglio 2020?

Ascolti tv 12 luglio 2020, prima serata | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera Su Rai 1 la puntata Non dirlo al mio capo con Vanessa Incontrada ha interessato 2.552.000 spettatori pari al 14.2% di share, mentre su Canale 5 la Regina di Palermo – aka Rosy Abate – ha interessato invece 1.266.000 spettatori pari al 7.9% di share. Su Rai 2, FBI ha coinvolto 737.000 spettatori (4.3%), mentre su Italia 1 Tower Heist – Colpo ad alto livello ha appassionato 1.064.000 spettatori con il 6% di share. Su Rai 3, La spia russa in prima tv ha interessato appena 985.000 spettatori pari ad uno share del 5.3%, mentre su Rete4 Freedom – Oltre il confine è stato seguito da 674.000 spettatori con il 4% di share. Su La7 Atlantide – La Conquista della Luna ha segnato il 2.6% con 363.000 spettatori. Su Tv8 Gomorra – La Serie è la scelta di 487.000 spettatori (2.7%) mentre sul Nove Cambio Moglie segna l’1.7% con 327.000 spettatori.

Access prime time | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Su Rai 1 Techetechetè sigla il 17.5% con 3.166.000 spettatori e su Canale 5 Paperissima Sprint registra una media di 2.492.000 spettatori con uno share del 13.9%. Su Rai2 Novantesimo Minuto sigla il 5.8% con 1.089.000 spettatori. Su Italia1 CSI Miami ha totalizzato 916.000 spettatori (5.1%). Su Rete 4 Stasera Italia fa compagnia a 857.000 spettatori nella prima parte (5%) e a 1.252.000 (6.8%) nella seconda. Su Rai3 Così è la Vita ha interessato 511.000 spettatori pari al 2.9% di share. Su La7 Propaganda Live – Corsi di Recupero sigla il 2.2% con 384.000 spettatori. Su TV8 4 Ristoranti segna il % con .000 spettatori e sul Nove Little Big Italy se convince 244.000 (1.4%).

Preserale | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri

Su Rai 1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ha ottenuto un ascolto medio di 2.005.000 spettatori (16.8%) e Reazione a Catena 2.998.000 spettatori (21.7%) nella seconda. Su Canale 5 Avanti il Primo! segna 1.074.000 spettatori con il 9.3% di share e Avanti un Altro! 1.856.000 (13.7%).

