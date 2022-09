ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, domenica 11 settembre 2022? Su Rai 1 è andata in onda la finale del Mondiale di volley tra Italia e Polonia. Su Rai 2 N.C.I.S. Los Angeles. Su Rai 3 Presa diretta. Su Rete 4 Zona Bianca. Su Canale 5 Harriet. Su Italia 1 Aquaman. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv domenica 11 settembre 2022? Di seguito tutti i dati.

Ascolti tv domenica 11 settembre 2022, prima serata | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Su Rai1 la finale dei Campionati del Mondo di Pallavolo Italia-Polonia ha conquistato 3.752.000 spettatori pari al 22.5% di share (pre e post nel complesso: 3.593.000 – 24.8%). Su Canale 5 la prima visione di Harriet ha ottenuto un ascolto medio pari a 1.598.000 spettatori pari all’11.4% di share. Su Rai2 – dalle 22.02 alle 23.30 – Bull ha raccolto 573.000 spettatori con il 3.7%. Su Italia1 il film Aquaman ha intrattenuto 913.000 spettatori con il 6% di share. Su Rai3preceduto da una presentazione (891.000 – 5.2%),l’appuntamento con Presa Diretta ha raccolto davanti al video 791.000 spettatori (5%). Su Rete4 – dalle 21.30 alle 0.54 – Zona Bianca è stato visto da 595.000 spettatori con il 4.6% di share. Su La7 – dalle 21.18 all’1.30 – il ritorno di Non è l’Arena ha interessato 525.000 spettatori con il 4.4%.

Access prime time | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Su Canale 5 Paperissima Sprint ha ottenuto 2.875.000 spettatori con il 16.9%. Su Rai2 TG2 Post – in onda fino alle 22.01 – ha raccolto 574.000 spettatori e il 3.3%. Su Rai3 Sapiens segna 757.000 spettatori con il 4.6%. Su Italia1 NCIS New Orleans ha totalizzato 918.000 spettatori (5.6%). Su Rete 4 Controcorrente ha raccolto 800.000 spettatori (4.9%), nella prima parte, e 812.000 spettatori (4.8%), nella seconda parte. Su La7 In Onda ha raccolto 959.000 spettatori con il 5.7%.