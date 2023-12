Su Rai1 la terza puntata de Il Metodo Fenoglio – L’Estate Fredda ha conquistato 2.480.000 spettatori pari al 13.6% di share. Su Canale5 Terra Amara ha ottenuto un a.m. di 2.924.000 spettatori pari al 17.2% di share. Su Rai2, preceduto da una presentazione dal nome ‘Sull’Attenti!’, il quinto appuntamento con La Caserma ha raccolto 549.000 spettatori con il 2.8%. Su Italia1 Harry Potter e i Doni della Morte: Parte I ha collezionato 1.131.000 spettatori con il 6.5% di share. Su Rai3, dopo una presentazione (1.208.000 – 5.8%), Report ha raccolto davanti al video 1.597.000 spettatori con l’8.4%. Su Rete4 Zona Bianca viene visto da 699.000 spettatori con il 4.9% di share. Su La7 Bad Company – Protocollo Praga ha interessato 393.000 spettatori con il 2.2%. Sul Nove, preceduto da una presentazione (1.147.000 – 5.8%), Che Tempo Che Fa segna 2.309.000 spettatori (11.3%) nella prima parte e 1.205.000 spettatori (9.4%) nella seconda parte chiamata Il Tavolo.

Su Rai1 Affari Tuoi ha raccolto 4.896.000 spettatori con il 23.4%. Su Canale5 Paperissima Sprint ha ottenuto 2.948.000 spettatori con il 14.1%. Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine ha totalizzato 1.176.000 spettatori (5.7%). Su Rai3 Chesarà… ha raccolto davanti al video 779.000 spettatori (3.8%). Su Rete4 Stasera Italia Weekend ha convinto 641.000 spettatori (3.1%) nella prima parte e 773.000 spettatori (3.7%) nella seconda parte. Su La7 In Altre Parole Domenica ha raccolto 866.000 spettatori con il 4.1%.

Preserale | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri

Su Rai1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ha incollato davanti al video 3.067.000 spettatori (19.4%) mentre Reazione a Catena ha giocato con 4.276.000 spettatori (23.9%). Su Canale5 Caduta Libera – Inizia la Sfida ha raccolto 2.171.000 spettatori (14.5%) mentre Caduta Libera Story ha intrattenuto 2.865.000 spettatori (16.4%).

Come funzionano

Ma come funzionano gli ascolti tv? Il monitoraggio degli ascolti avviene in modo automatico attraverso il people-meter, collegato a ogni apparecchio televisivo presente nella famiglia campione. Ogni giorno, minuto per minuto, i meter rilevano l’ascolto televisivo sia dei componenti della famiglia che degli ospiti eventualmente presenti.

