Armed Response: trama, cast, trailer e streaming del film su Sky Cinema

Questa sera, domenica 5 giugno 2022, su Sky Cinema Uno va in onda il film Armed Response, pellicola del 2017 diretta da John Stockwell, con protagonisti Wesley Snipes e Anne Heche. Isaac, un noto agente operativo della Delta Force forma una squadra di agenti per catturare un noto terrorista, ma si ritrovano intrappolati all’interno di un complesso militare isolato dopo che i dispositivi di intelligenza elettronica di cui è in possesso si spengono complessivamente. Il gruppo inizia così a sperimentare strani fenomeni nel tentativo di scoprire cosa ha ucciso la squadra che l’ha preceduto. Ma qual è la trama completa, il cast, il trailer e dove vedere in streaming Armed Response? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Trama

Armed Response è un film diretto da John Stockwell che vede un gruppo di forze speciali altamente qualificato bloccato all’interno di un edificio governativo dotato di intelligenza artificiale, il Temple, mentre tentano di scoprire cosa è accaduto alla squadra che era a guardia della struttura prima di loro. Arrivato sul posto, il team si mette subito a perlustrare il perimetro e resta sconvolto nel trovare tutti gli agenti orribilmente trucidati. Poco dopo, il sistema hi-tec della struttura viene meno e il gruppo resta bloccato dentro al Temple, ma quel che è peggio è che presto i sei uomini inizieranno ad essere partecipi di strani fenomeni e a sperimentare strane sensazioni che metteranno a dura prova la loro sanità mentale…

Armed Response: il cast del film

Abbiamo visto la trama, ma qual è il cast di Armed Response? Tanti gli attori celebri del film del 2017 diretto da John Stockwell. Su tutti Wesley Snipes, Anne Heche, Dave Annable, Colby Lopez, Kyle Clements, Morgan Roberts, Eyas Younis, Mo Gallini, Chelle Ramos e Ariadne Joseph. Di seguito tutti gli attori e i relativi personaggi interpretati.

Wesley Snipes: Isaac

Anne Heche: Riley

Dave Annable: Gabriel

Colby Lopez: Brett

Kyle Clements: Tyler

Morgan Roberts: Paul

Eyas Younis: Saeed Refai

Mo Gallini: Ahmadi

Mike Seal: Rainmer

Gene Simmons: un sospettato terrorista

Streaming e tv

Dove vedere Armed Response in tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – 5 giugno 2022 – su Sky Cinema Uno (canale 301 di Sky) alle ore 21.15. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma riservata agli abbonati Sky, SkyGo. E ancora in qualsiasi momento on demand su Sky e in streaming su NOW.