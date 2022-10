Arena Suzuki ’60 ’70 ’80 e…’90 streaming live

Se non siete a casa, potete seguire lo show in streaming live su Rai Play o recuperare le esibizioni e le puntate in qualsiasi momento grazie alla funzione on demand.

Cantanti

Ecco alcuni degli artisti del terzo e ultimo appuntamento: i Cugini di Campagna con “Anima Mia”, Rita Pavone con “Il ballo del mattone” e Max Pezzali con “Sei un mito”. Da segnalare per i più romantici, anche Limahl con “Never ending story”, tratto dal film “La storia infinita”.