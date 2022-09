Arena Suzuki ’60 ’70 ’80 e…’90: i cantanti e la scaletta della prima serata

Sono tanti i cantanti e gli artisti che si alternano ad Arena Suzuki ’60 ’70 ’80 e…’90, lo show musicale di Rai 1 condotto da Amadeus. In tutto tre prime serate, il 17 settembre, il 24 settembre e il 1 ottobre 2022. Ben 46 artisti, sia italiani che internazionali, che si alterneranno sul palco dell’Arena di Verona. La prima serata va in onda oggi, 17 settembre 2022, su Rai 1 dalle 21.25, ed è stata registrata il 12 settembre.

Vediamo insieme gli ospiti e i cantanti di oggi. Gloria Gaynor con “I will survive”, Paul Young con “Love of common people”, Orchestral Manoeuvres in the dark con “Enola gay”, Ricchi e poveri con “Sarà perchè ti amo”, La Bouche con “Be my lover”, Richard Sanderson con “Reality” (Il tempo delle mele), Ornella Vanoni con “L’appuntamento”, Leroy Gomez – Santa Esmeralda con “Don’t let me be misunderstood”, Maggie Reilly con “Moonlight shadow”, Eiffel 65 con “Blue (Da Ba Dee)”, Umberto Balsamo con “Balla”, Neri per caso con “Le ragazza”, Leee John – Imagination con “Just an illusion”, Gianluca Grignani con “Destinazione paradiso”. E tanti altri successi da cantare e ballare.

Arena Suzuki ’60 ’70 ’80 e…’90: quante puntate

Ma quante puntate sono previste per Arena Suzuki ’60 ’70 ’80 e…’90? In tutto tre serate dalle 21.20 su Rai 1 a partire dal 17 settembre. Ecco la programmazione completa:

Prima puntata: sabato 17 settembre 2022

Seconda puntata: sabato 24 settembre 2022

Terza puntata: sabato 1 ottobre 2022

Streaming e tv

Dove vedere Arena Suzuki ’60 ’70 ’80 e…’90? Appuntamento su Rai 1 per tre sabati a partire dal 17 settembre 2022 alle ore 21.20 con la conduzione di Amadeus. Se non siete a casa potete recuperare le puntate su RaiPlay.