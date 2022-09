A che ora inizia Arena Suzuki ’60 ’70 ’80 e…’90: l’orario dello show musicale con Amadeus su Rai 1

A che ora inizia Arena Suzuki ’60 ’70 ’80 e…’90? Lo show di Rai 1 va in onda in prima serata per tre sabato sera a partire dal 17 settembre 2022 alle ore 21.25 con la conduzione di Amadeus. Tre serate di grande musica dall’Arena di Verona, registrate tra il 12 e il 14 settembre. Sul palco saliranno 46 artisti, italiani e internazionali. L’orario è dunque per le 21.25 su Rai 1, il 17, il 24 settembre e il 1 ottobre. La durata è di circa 2 ore e mezza, fino a mezzanotte circa.

Cantanti e scaletta

Vediamo adesso i cantanti e la scaletta delle tre serate di Arena Suzuki ’60 ’70 ’80 e…’90, concerti che sono stati registrati all’Arena di Verona tra il 12 e il 14 settembre e che ora vengono proposti su Rai 1 per tre sabati dalle 21.20 a partire dal 17 settembre 2022. Ecco gli artisti del primo appuntamento: Gloria Gaynor con “I will survive”, Paul Young con “Love of common people”, Orchestral Manoeuvres in the dark con “Enola gay”, Ricchi e poveri con “Sarà perché ti amo”, La Bouche con “Be my lover”, Richard Sanderson con “Reality” (Il tempo delle mele), Ornella Vanoni con “L’appuntamento”, Leroy Gomez – Santa Esmeralda con “Don’t let me be misunderstood”, Maggie Reilly con “Moonlight shadow”, Eiffel 65 con “Blue (Da Ba Dee)”, Umberto Balsamo con “Balla”, Neri per caso con “Le ragazza”, Leee John – Imagination con “Just an illusion”, Gianluca Grignani con “Destinazione paradiso”. E tanti altri grandi successi.

Nella seconda puntata dell’Arena Suzuki, in onda su Rai 1 sabato 24 settembre, il programma è altrettanto ricco. Umberto Tozzi porterà la sua “Stella stai”, Fabio Concato farà ballare con “Domenica bestiale”, mentre Raf e gli Aqua faranno fare un salto negli anni ’90 con “Sei la più bella del mondo” e “Barbie Girl”. Nella terza e ultima puntata di sabato 1 ottobre, spazio agli intramontabili Cugini di Campagna con “Anima Mia”, Rita Pavone con “Il ballo del mattone” e Max Pezzali con “Sei un mito”. Da segnalare per i più romantici, anche Limahl con “Never ending story”, tratto dal film “La storia infinita” e rilanciata recentemente grazie alla serie Netflix “Stranger Things”.