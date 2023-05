Appena un minuto: trama, cast e streaming del film su Sky Cinema

Questa sera, mercoledì 24 maggio 2023, va in onda su Sky Cinema Uno Appena un minuto, un film commedia del 2019 diretto da Francesco Mandelli. La pellicola vede come protagonista Max Giusti, ma di cosa parla? Qual è la trama? E chi fa parte del cast? Scopriamolo insieme.

Trama

Il protagonista di Appena un minuto si chiama Claudio ed è un agente immobiliare di 50 anni, separato e con un rapporto conflittuale con i suoi figli, che lo criticano sempre. La sua vita cambia nel momento in cui decide di disfarsi del vecchio cellulare, ne compra uno nuovo che dispone di un’app particolare. Se usata, questa app gli permette di viaggiare nel tempo, ma soltanto per un minuto. Claudio allora ne approfitta e cerca di anticipare i bisogni dei suoi cari, partendo dai figli arrivando ai genitori e alla sua ex moglie Rebecca. Ma, man mano che utilizza l’app, Claudio capisce che alcune azioni non possono essere modificare. L’ultima alternativa è agire nel presente.

Appena un minuto: il cast del film

Come già anticipato prima, il protagonista di Appena un minuto è Max Giusti che interpreta Claudio. Ma non è da solo. Di seguito vediamo attori e attrici con i rispettivi personaggi che popolano il cast della pellicola:

Max Giusti: Claudio

Loretta Goggi: Mirella

Paolo Calabresi: Ascanio

Massimo Wertmüller: Mario

Herbert Ballerina: Simone

Ivo Avido: Cliente al bar

Dino Abbrescia: Paolo Manfredi

Andrea Delogu: cliente agenzia immobiliare

Ema Stokholma: Venusia

Mirko Frezza: Sampei, il barbone

Ninni Bruschetta: Giocatore di poker

Susy Laude: Rebecca

Carolina Signore: Greta

Enzo Garinei: vicino di casa di Mario

J-Ax: se stesso

Marco Tardelli: se stesso

colonnello Massimo Morico: se stesso

Streaming e TV

Dove vedere Appena un minuto in diretta TV e live streaming? Il film va in onda come già detto mercoledì 24 maggio 2023 in prima serata su Sky Cinema Uno alle ore 21.15. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma SkyGo.