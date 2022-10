Chi è Apollinare Manfredi, l’alunno de Il Collegio 7

Chi è Apollinare Manfredi, l’alunno de Il Collegio 7, il docu-reality in onda su Rai 2? Apollinaire è un ragazzo di quindici anni originario della Repubblica Democratica del Congo. Si fa chiamare Apo. Viene adottato da una coppia di Palagiano che si trova in provincia di Taranto quando aveva solo tre anni. Non ha mai conosciuto i suoi genitori biologici ma tiene molto a quelli adottivi. Non sa stare fermo neanche seduto al banco perché ha sempre voglia di ballare. Infatti la sua più grande passione è la danza che coltiva fin da piccolissimo. Nel programma dovrà seguire delle regole e rinunciare al telefono e alla sua acconciatura non sarà facile. Come andrà a finire?

Streaming e tv

Abbiamo visto chi è Apollinare Manfredi de Il Collegio 7, ma dove vedere le varie puntate del reality in diretta tv e live streaming? Il docu-reality, come detto, va in onda il martedì sera alle ore 21,20 su Rai 2. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone tramite la connessione internet.