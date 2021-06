Apes Revolution – Il pianeta delle scimmie: trama, cast e streaming del film

Questa sera, 14 giugno 2021, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Apes Revolution – Il pianeta delle scimmie, film del 2014 diretto da Matt Reeves. Si tratta dell’ottavo film della serie de Il pianeta delle scimmie iniziata del 1968 tratta dal romanzo di fantascienza del 1963 omonimo di Pierre Boulle nonché secondo film della serie reboot avviata nel 2011 con L’alba del pianeta delle scimmie. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Nel 2026, dieci anni dopo gli eventi raccontati nel film precedente, la popolazione umana del pianeta Terra è stata decimata a causa dell’espandersi del virus ALZ-113, progettato per curare la malattia di Alzheimer, ma rivelatosi mortale per l’uomo e capace di aumentare l’intelligenza delle scimmie. In questo desolato e distopico ambiente, lo scimpanzé evoluto Cesare è riuscito a liberare e a riunire molti altri membri della sua specie, organizzando una colonia nella foresta di sequoie del Muir Woods e vive in armonia con la sua tribú. Un giorno, Occhi Blu, figlio di Cesare, e Ash, il figlio dello scimpanzé ex-maschio alfa Rocket, muovendosi per il bosco, incontrano per caso un essere umano. L’uomo preso dal panico spara una pallottola sulla spalla di Ash, per poi chiamare il resto del suo gruppo, guidato da uno studioso di nome Malcolm, mentre Occhi Blu grida aiuto alle scimmie. Il piccolo gruppo di sopravvissuti viene circondato dalle scimmie furiose, ma Cesare persuade i suoi compagni a non attaccare e si limita a ordinare al gruppo di Malcolm di andarsene dal suo territorio. Gli umani tornano nella fortezza dei sopravvissuti al virus, situata nelle rovine di San Francisco. Koba, il bonobo sfregiato che nutre ancora rancore verso gli umani per gli esperimenti ai quali lo hanno sottoposto anni prima, suggerisce a Cesare di recarsi a San Francisco per dare un ultimatum ai sopravvissuti. Così il giorno seguente l’esercito di scimmie si presenta alle porte della fortezza degli umani, dalla quale esce Malcolm, e Cesare stabilisce severamente che nessun umano deve osare avvicinarsi alla sua tribú, ed è disposto a combattere se necessario…

Apes Revolution – Il pianeta delle scimmie: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Apes Revolution – Il pianeta delle scimmie, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Andy Serkis: Cesare

Jason Clarke: Malcolm

Toby Kebbell: Koba

Gary Oldman: Dreyfus

Keri Russell: Ellie

Keir O’Donnell: Finney

Kodi Smit-McPhee: Alexander

Enrique Murciano: Kemp

Kirk Acevedo: Carver

Judy Greer: Cornelia

Karin Konoval: Maurice

Terry Notary: Rocket

Nick Thurston: Occhi Blu

Doc Show: Ash

Jocko Sims: Werner

Jon Eyez: Foster

Streaming e tv

Dove vedere Apes Revolution – Il pianeta delle scimmie in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – 14 giugno 2021 – alle ore 21,20 su Italia 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it.