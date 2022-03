Chi è Antonio Zequila, il concorrente dell’Isola dei Famosi 2022

Chi è Antonio Zequila, il concorrente che partecipa alla nuova edizione dell’Isola dei Famosi 2022? Il reality show riparte in prima serata su Canale 5 con la conduzione vincente di Ilary Blasi e segue la lunga messa in onda del Grande Fratello, altro grande reality di Canale 5. Ma chi è Antonio Zequila, che si unisce ai naufraghi in Honduras? Scopriamo tutto quello che sappiamo su di lui.

Chi è Antonio Zequila: età, programmi TV, Instagram

In molti l’avranno già riconosciuto, anche perché Antonio Zequila ha già partecipato in passato all’Isola dei Famosi, per la precisione all’edizione 2005. A dirla tutta, è stato uno dei primissimi programmi televisivi a vederlo coinvolto, secondo soltanto a Primadonna dove ha partecipato come ballerino. Dopo la fama raggiunta all’Isola dei famosi come naufrago, Antonio Zequila ha partecipato anche ad altri format come Uman- Take Control e il Grande Fratello Vip nel 2020. Si è messo alla prova in programmi come Ricaduta libera e Guess My Age – Indovina l’età. In seguito ha partecipato come ospite a La pupa e il secchione 2021. Nel 2022 entra nuovamente nel cast dell’Isola dei Famosi. Oltre ai programmi, ha anche recitato in fiction e soap opera come College, Cento Vetrine, Un posto al sole, Carabinieri e Il bello delle donne… alcuni anni dopo. Su Instagram, l’attore è ben presente e coltiva un account seguito da circa 28mila follower.

