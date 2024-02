Chi è Antonio Cirigliano, il fidanzato di Angelina Mango vincitrice del Festival di Sanremo 2024

Chi è Antonio Cirigliano, il fidanzato di Angelina Mango, la cantante vincitrice del Festival di Sanremo 2024? Erano già usciti allo scoperto durante Amici, ma forse non tutti sanno chi è il fidanzato di Angelina Mango, Antonio Cirigliano. 24enne di Potenza, anche lui ha una grande passione per la musica ed è chitarrista.

I due hanno spesso condiviso sui social foto insieme e collaborano nella composizione di alcuni canzoni. Angelina Mango e Antonio Cirigliano si sono anche esibiti insieme su diversi palchi. A Radio DEEJAY Angelina Mango ha parlato del suo fidanzato, presente in studio con lei: “Antonio è il mio boyfriend, il mio fidanzato. Stiamo insieme da prima di Amici, da due anni e mezzo”.

Angelina Mango in occasione della sua partecipazione al concerto del Primo Maggio dello scorso anno ha voluto sul palco anche il fidanzato Antonino, con il quale condivide la passione per l’arte. Originario della provincia di Potenza, Antonio Cirigliano è un chitarrista 24enne che ha scoperto la passione per la musica fin da ragazzino anche grazie al suo idolo Bill Evans.

Il legame tra il ragazzo e Angelina è nato prima come una bella amicizia poi sfociata in un grande amore, consolidatosi nel corso del tempo anche grazie alla vicinanza da parte del chitarrista alla fidanzata dopo la morte di Pino Mango, padre di Angelina, venuto a mancare l’8 dicembre 2014 per un malore improvviso durante un concerto. Un legame forte quello tra la cantante e Cirigliano che nemmeno la lontananza dovuta alla partecipazione di lei ad Amici 22 è riuscita a spezzare confermando che sì, quello tra Angelina (vincitrice di Sanremo 2024) e Antonio è davvero un grande amore.