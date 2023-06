Chi è Antonella De Iuliis, la moglie di Gigi Marzullo ospite a Oggi è un altro giorno

Chi è Antonella De Iuliis, la moglie di Gigi Marzullo ospite a Oggi è un altro giorno? Nel 2018 il conduttore tv ha sposato Antonella De Iuliis (classe 1958), conosciuta a fine anni ’90 e dopo 20 anni insieme. Antonella ha un figlio da una precedente relazione, mentre la coppia non ha dato vita a nuovi figli. In un’intervista, Marzullo ha dichiarato: “Mi sono molto dedicato al lavoro e non ci ho mai pensato. Poi ho sposato una donna che ha un figlio e quindi un figlio c’è. Io sono sicuro che nella vita bisogna accettare quello che la vita ti regala” senza rimpianti di non aver avuto figli biologici, dato che ha avuto in compenso un figlio acquisito.

Prima di questo matrimonio, Gigi Marzullo è stato definito lo scapolo d’oro di Rai 1, e ha avuto un unico flirt in precedenza, quello con l’attrice francese Delphine Forest. Da un’intervista di Teleradio-News, Marzullo ha dichiarato che:

sarebbe dovuto diventare medico e, secondo sua madre, fidanzarsi prima e sposarsi poi, sempre ad Avellino;

i suoi genitori gli presentavano delle donne che potevano fidanzarsi con lui, che però non appartenevano al suo modo di essere;

al quarto ginnasio, a causa dello sbandamento dovuto al fatto che Marzullo ha cominciato a frequentare alunne, venne rimandato in latino e greco.

Ma chi è Antonella De Iuliis, la moglie di Gigi Marzullo? Nata a Roma nel giugno del 1958, Antonella si è laureata in Scienze Politiche alla Luiss e per un periodo di tempo ha lavorato al Fondo Sociale Europeo a Bruxelles. Oggi ricopre il ruolo di dirigente dell’azienda Sviluppo Italia. La coppia si è conosciuta alla fine degli anni Novanta ed è rimasta insieme per vent’anni prima di pronunciare il “sì”. I due si sono sposati il 15 ottobre 2018 nel comune di Nusco, ad Avellino. Tra i testimoni della coppia, Adriano Galliani e Flavio Cattaneo, mentre il giornalista è stato accompagnato da Sabrina Ferilli.

Carriera

Abbiamo visto chi è Antonella De Iuliis, la moglie di Gigi Marzullo, ma qual è stata la carriera del conduttore? Entrato in Rai su diretta segnalazione del corregionale Ciriaco De Mita, ha esordito in televisione nel 1983 con Forte fortissimo, un programma di Rai 1 su testi di Marco Di Tillo e Annabella Cerliani. Nel 1986 ha condotto il programma Italia mia al fianco di Sammy Barbot, affidatogli da Biagio Agnes. L’anno seguente ha presentato Il mondo è tuo insieme a Giulia Fossà.

Dopo varie esperienze televisive (fra cui, nel 1988, anche Microfono d’argento, una serata di gala televisiva insieme a Gabriella Carlucci), diventa conduttore dal 1989 al 1993 di Mezzanotte e dintorni, programma notturno di Rai 1 in cui sottoponeva domande pungenti e molto personali a numerosi personaggi famosi; nel 1994 gli è stato affidato anche un programma il cui titolo ricalcava quello del suo programma notturno, Mezzogiorno e dintorni, che però non ha ottenuto i risultati di share sperati e per questo è stato chiuso velocemente. Altri suoi programmi di questo periodo sono Uno più uno e L’asino d’oro.

Dal 1994 scrive e conduce il talk show notturno Sottovoce e le sue varianti: Settenote – Musica e musiche (giovedì) su musica e cantanti, Cinematografo (venerdì) su cinema e relativi festival (Roma, Venezia, Cannes), Milleeunlibro – Scrittori in TV (sabato) su libri e scrittori, Applausi (domenica) sul teatro, e infine L’appuntamento – libri in TV, sui libri, in onda anche questo di domenica in terza serata su Rai 1.

È stato il responsabile della struttura Notte di Rai 1 dal 14 maggio 2013, quando viene nominato dal direttore generale Rai Luigi Gubitosi capostruttura cultura della prima rete aziendale. Nel 2017 interpreta se stesso nella serie TV di Sky 1993. Nella stagione 1999-2001 è stato spesso ospite all’interno di Quelli che… il calcio. Nel 2020, nonostante sia andato in pensione, continua a condurre i suoi programmi grazie a un contratto come collaboratore esterno.