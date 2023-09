Sorpresa nel corso della puntata di oggi di È sempre mezzogiorno per la padrona di casa Antonella Clerici. Ospite inaspettata, è arrivata in studio una cara amica e per anni compagna di viaggio ai tempi de La prova del cuoco della Clerici, Anna Moroni. È stata proprio lei, agli esordi di “Antonellina” nel mezzogiorno di Rai 1, a iniziarla al mondo della cucina.

Una coppia che per anni ha accompagnato milioni di italiani, diventando un simbolo de La prova del cuoco. La conduttrice era pronta per la sua lezione di cucina giornaliera, quando mentre era intenta a mettere il grembiule, ha sentito la voce di Anna. Così ha iniziato a correre verso la sua amica che, in silenzio, stava entrando dall’altra parte dello studio.

Le due si sono abbracciate calorosamente e Antonella è scoppiata in lacrime, vista l’inaspettata sorpresa. “Annina, non mi aspettavo di vederti. Ma che bello vederti, sono così contenta che sei venuta, non mi aspettavo, dove ti hanno nascosto. Pensa che ho sentito la tua voce e ho pensato “oh come la prima volta”, ma adesso vieni qui devi aiutarmi. Che bello Anna”, ha detto la presentatrice. Anna Moroni aveva lasciato La prova del cuoco nel 2018, quando “Antonellina” abbandonò il programma a favore di Elisa Isoardi. Una reunion che ha commosso anche molti telespettatori e utenti dei social.