Anon: trama, cast e streaming del film su Sky Cinema 1

Questa sera, martedì 19 luglio 2022, va in onda Anon, un film thriller dal tono fantascientifico uscito nel 2018 con la regia di Andrew Niccol. A guidare il cast sono in due: Amanda Seyfried e Clive Owen. Di seguito vediamo la trama e il cast del film che va in onda questa sera su Sky Cinema 1.

Trama

Partiamo dalla trama di Anon. Il film è ambientato in un futuro lontano in cui le persone utilizzano impianti per la realtà aumentata tramite cui ricevono informazioni visive. In questo caso non esiste più l’anonimato e la vita di tutti i cittadini viene prontamente registrata e poi scaricata in un database che chiamano Ether. Una risorsa speciale per le autorità, che possono spulciare le informazioni messe a disposizione e perseguire i criminali. Ad esempio l’investigatore Sal Frieland sta indagando su casi di omicidio che sono correlati tra loro, peccato che il killer abbia manipolato le proprie tracce corrompendo il materiale su Ether.

Anon: il cast del film

Adesso passiamo al cast del film. Come già anticipato, a guidare il cast di Anon è Amanda Seyfried, volto amatissimo sin dai tempi di Mean Girls. Qui interpreta semplicemente “la ragazza”. Di seguito scopriamo chi fa parte del cast:

Clive Owen: Sal Frieland

Amanda Seyfried: la ragazza

Colm Feore: detective Charles Gattis

Mark O’Brien: Cyrus Frear

Sonya Walger: Kristen

Joe Pingue: Lester Goodman

Iddo Goldberg: Joseph Kenik

Sebastian Pigott: detective Vardy

Rachel Roberts: Alysa Egorian

Streaming e TV

Dove vedere Anon in tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – 19 luglio 2022 – su Sky Cinema Uno (canale 301 di Sky) e ancora meglio su Sky Cinema 4K alle ore 21.15. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma riservata agli abbonati Sky, SkyGo. E ancora in qualsiasi momento on demand su Sky e in streaming su NOW.