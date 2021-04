Anni 20: anticipazioni, servizi e ospiti, 29 aprile 2021

Questa sera, giovedì 29 aprile 2021, alle ore 21,20 su Rai 2 va in onda “Anni 20”, magazine settimanale di Rai 2 che punta a raccontare senza filtri la realtà del nuovo decennio. Alla conduzione Francesca Parisella. Con lei una nutrita squadra di affermati e agguerriti inviati, composta da: Simona Arrigoni, Filippo Barone, Paolo Chiariello, Salvatore Dama, Carmine Gazzanni, Marica Giannini, Maria Teresa Giarratano, Filomena Leone, Emanuela Pala, Francesco Palese, Marco Piccaluga, Roberta Piccardi, Carlo Puca, Alessandro Sansoni. Ma vediamo insieme le anticipazioni sulla puntata di oggi, 29 aprile 2021.

Anticipazioni

Nella puntata di Anni 20, in onda oggi – 29 aprile 2021 – a ridosso della festa dei lavoratori, il programma racconterà il mondo dell’occupazione, con un viaggio tra svantaggiati e garantiti: da una parte i liberi professionisti, quelli che sono stati più colpiti dagli effetti della pandemia, dall’altra i dipendenti alle prese con lo smart working. Si comincia con un servizio sulle partite Iva e con le storie di tre professionisti messi a terra dal Covid, seguito da un approfondimento sui “navigator” e sul popolo dei riders. Con la conduttrice Francesca Parisella ci saranno come ospiti Susanna Camusso, responsabile Cgil Pari opportunità e Paolo Bianchini, presidente del Movimento Imprese ospitalità, insieme a Giancarlo Magalli e all’editorialista del programma Alessandro Giuli. Si parlerà, secondo le anticipazioni di Anni 20, anche dei nuovi poveri creati dalla pandemia, costretti alle file davanti ai banchi alimentari e, con il wedding planner Enzo Miccio, del comparto legato agli eventi e ai ricevimenti, fermo da oltre un anno e senza ancora una data di ripartenza. La puntata di oggi si chiuderà con un servizio sul mondo degli oltre centomila sex workers in attività in Italia, un comparto ancora molto sommerso e che ha risentito meno degli altri degli effetti della pandemia, con la testimonianza della trans Efe Bal.

Anni 20: cos’è

Anni 20 amplia l’offerta informativa della tv pubblica e pesca dalla consolidata tradizione Rai pur sperimentando una formula editoriale innovativa, è infatti un “magazine” televisivo di quasi due ore che indaga nella vita vera della società: servizi, reportage, storie, interviste e inchieste sui temi di attualità, soprattutto su quelli dimenticati, o nascosti, dal mainstream dell’informazione. Anni 20 propone così il racconto senza filtri della realtà, davanti al quale ogni singolo telespettatore sarà libero di formarsi una sua personale opinione. Il programma, infatti, punta a superare la prassi di basare l’informazione sul talk show, riservandosi anzitutto di esporre i fatti, nudi e crudi.

Streaming e tv

Dove vedere Anni 20 in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda oggi – 29 aprile 2021 – alle ore 21,20 su Rai 2. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.