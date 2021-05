Anni 20: anticipazioni, servizi e ospiti, 20 maggio 2021

Questa sera, giovedì 20 maggio 2021, alle ore 21,20 su Rai 2 va in onda “Anni 20”, magazine settimanale di Rai 2 che punta a raccontare senza filtri la realtà del nuovo decennio. Alla conduzione Francesca Parisella. Con lei una nutrita squadra di affermati e agguerriti inviati, composta da: Simona Arrigoni, Filippo Barone, Paolo Chiariello, Salvatore Dama, Carmine Gazzanni, Marica Giannini, Maria Teresa Giarratano, Filomena Leone, Emanuela Pala, Francesco Palese, Marco Piccaluga, Roberta Piccardi, Carlo Puca, Alessandro Sansoni. Ma vediamo insieme le anticipazioni sulla puntata di oggi, 20 maggio 2021.

Il delicato tema delle libertà d’opinione, della censura e della libertà d’informazione sarà al centro della puntata di oggi – 20 maggio 2021 – alle 21.20 su Rai 2. Francesca Parisella ne parlerà, insieme ad Alessandro Giuli, con Giampiero Mughini, Peter Gomez, Marco Rizzo e Wladimir Luxuria. Servizi e reportage forniranno gli elementi per tentare un’analisi della situazione italiana, dall’osservatorio dei corrispondenti della stampa estera, ed europea. Non mancheranno nel dibattito le incursioni di Federico Palmaroli, in arte Osho, con le sue vignette.

La trasmissione di Rai 2 indagherà inoltre sul riciclaggio del denaro sporco italiano in Svizzera attraverso le cosiddette società “bucalettere”, raccontando come le tante imprese commerciali, che hanno solo un indirizzo postale ma nessun dipendente né una vera sede, siano protagoniste di “sovrafatturazioni” che puntano a riciclare denaro sporco. Un sistema ormai consueto soprattutto per la ‘ndrangheta, come racconta il procuratore di Catanzaro, Nicola Gratteri, in una dettagliata intervista. La trasmissione farà infine luce sulla facilità di riciclaggio attraverso i tanti “compro oro” svizzeri, raccogliendo la testimonianza di un imprenditore, la cui azienda, costretta poi alla chiusura, è stata completamente infiltrata da dipendenti legati alla criminalità organizzata calabrese. Francesca Parisella inoltre potrebbe tornare sulle polemiche della scorsa settimana per un servizio considerato anti europeista che ha animato il dibattito politico e non solo. Questo e molto altro nella puntata di stasera in prima serata su Rai 2.

Anni 20 amplia l’offerta informativa della tv pubblica e pesca dalla consolidata tradizione Rai pur sperimentando una formula editoriale innovativa, è infatti un “magazine” televisivo di quasi due ore che indaga nella vita vera della società: servizi, reportage, storie, interviste e inchieste sui temi di attualità, soprattutto su quelli dimenticati, o nascosti, dal mainstream dell’informazione. Il programma di Francesca Parisella propone così il racconto senza filtri della realtà, davanti al quale ogni singolo telespettatore sarà libero di formarsi una sua personale opinione. Il programma, infatti, punta a superare la prassi di basare l’informazione sul talk show, riservandosi anzitutto di esporre i fatti, nudi e crudi.

Dove vedere Anni 20 in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda oggi – giovedì 20 maggio 2021 – alle ore 21,20 su Rai 2. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.