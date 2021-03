Anni 20: anticipazioni, servizi e ospiti

Questa sera, giovedì 18 marzo 2021, alle ore 21,20 su Rai 2 va in onda “Anni 20”, il nuovo magazine settimanale di Rai 2 che punta a raccontare senza filtri la realtà del nuovo decennio. Alla conduzione Francesca Parisella. Con lei una nutrita squadra di affermati e agguerriti inviati, composta da: Simona Arrigoni, Filippo Barone, Paolo Chiariello, Salvatore Dama, Carmine Gazzanni, Marica Giannini, Maria Teresa Giarratano, Filomena Leone, Emanuela Pala, Francesco Palese, Marco Piccaluga, Roberta Piccardi, Carlo Puca, Alessandro Sansoni. Ma vediamo insieme le anticipazioni sulla puntata di oggi, 18 marzo 2021.

Anticipazioni

Nella seconda puntata di Anni 20, in onda oggi – 18 marzo 2021 – si parlerà dei ritardi nella campagna vaccinale e nella terapia con gli anticorpi monoclonali, raccontando con un servizio esclusivo l’eccellenza dell’ospedale Cisanello di Pisa, il primo che invece li sta sperimentando nel suo reparto Covid. Nelle due ore di trasmissione Francesca Parisella, con la squadra di inviati, indagherà sulla lentezza che accompagna il fronte delle cure contro il Covid e sui troppi dubbi europei che pesano sul vaccino Sputnik mentre la Russia, proprio grazie al vaccino “autoctono” sta riconquistando la sua vita pre-Covid.

Nel corso della trasmissione, secondo le anticipazioni di Anni 20, anche un reportage sullo scandalo delle forniture della mascherine fantasma nel Lazio, mentre Milano, ferita a morte dal Covid, sta perdendo il suo primato di capitale economica, con i negozi che chiudono per fallimento e troppi milanesi allo stremo. Tra i luoghi protagonisti della puntata anche il campo Rom di Castel Romano e la baraccopoli di Messina, dove il Covid ha aggiunto pressione a un’emergenza che si trascina da anni, e le conseguenze della didattica a distanza, con un focus sulla Campania, la regione che ha chiuso le scuole da un anno e dove l’abbandono scolastico è alle stelle.

Anni 20 continuerà poi il suo viaggio nei paesi italiani Covid free avviato nella prima puntata, facendo tappa a Cicerale, nel Cilento, ed esplorerà anche la vita dei tifosi di calcio, privati del rito dello stadio, e le illusioni delle aspiranti influencer.

Anni 20: cos’è

Anni 20 amplia l’offerta informativa della tv pubblica e pesca dalla consolidata tradizione Rai pur sperimentando una formula editoriale innovativa, è infatti un “magazine” televisivo di quasi 2 ore che indaga nella vita vera della società: servizi, reportage, storie, interviste e inchieste sui temi di attualità, soprattutto su quelli dimenticati, o nascosti, dal mainstream dell’informazione. Anni 20 propone così il racconto senza filtri della realtà, davanti al quale ogni singolo telespettatore sarà libero di formarsi una sua personale opinione. Il programma, infatti, punta a superare la prassi di basare l’informazione sul talk show, riservandosi anzitutto di esporre i fatti, nudi e crudi.

Streaming e tv

Dove vedere Anni 20 in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda oggi – 18 marzo 2021 – alle ore 21,20 su Rai 2. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.

