Anni 20: anticipazioni, servizi e ospiti della prima puntata, 11 marzo

Anni 20: anticipazioni, servizi e ospiti

Questa sera, giovedì 11 marzo 2021, alle ore 21,20 su Rai 2 va in onda “Anni 20”, il nuovo magazine settimanale di Rai 2 che punta a raccontare senza filtri la realtà del nuovo decennio. Alla conduzione Francesca Parisella. Con lei una nutrita squadra di affermati e agguerriti inviati, composta da: Simona Arrigoni, Filippo Barone, Paolo Chiariello, Salvatore Dama, Carmine Gazzanni, Marica Giannini, Maria Teresa Giarratano, Filomena Leone, Emanuela Pala, Francesco Palese, Marco Piccaluga, Roberta Piccardi, Carlo Puca, Alessandro Sansoni. Ma vediamo insieme le anticipazioni sulla puntata di oggi, 11 marzo 2021.

Anticipazioni

Nella prima puntata di Anni 20, in onda oggi – 11 marzo 2021 – si parlerà dei lati oscuri del cibo che arriva a domicilio dalle dark kitchen, le cucine a basso costo proposte ai ristoratori da alcune multinazionali del delivery. Durante le due ore di diretta Francesca Parisella tra servizi, reportage, storie e interviste esclusive farà luce su temi e problemi ingigantiti da un anno di pandemia e che restano tradizionalmente ai margini del mainstream. Il racconto dei fatturati stellari delle multinazionali del cibo a domicilio sarà affiancato da quello sui conti in picchiata dei ristoratori e dei commercianti messi in ginocchio da coprifuoco e chiusure.

La prima puntata di Anni 20 racconterà anche il dramma delle lunghe liste d’attesa per le cure dei malati non Covid e dei relativi indebitamenti per curarsi nelle strutture private e lo spaesamento psicologico dei bambini di fronte al lockdown. La squadra di inviati mostrerà poi un fenomeno che non conosce invece il lockdown, quello dell’immigrazione, e come vivono d’inverno gli abitanti di Lampedusa, quando i riflettori si spengono, senza neanche un ospedale di riferimento, mentre un live da San Patrignano e due interviste esclusive racconteranno il mondo della droga lontano da feste e fasti.

Un tema sul quale la conduttrice di Anni 20 si confronterà in studio con un grande ospite: il cantautore-conduttore e scrittore Enrico Ruggeri, che analizzerà anche il fenomeno dei trapper, protagonisti, oltreché della rencente edizione di Sanremo, di due servizi dedicati al costume contemporaneo. In collegamento, a dire la sua sui temi affrontati, ci sarà Alessandro Giuli.

Anni 20: cos’è

Anni 20 amplia l’offerta informativa della tv pubblica e pesca dalla consolidata tradizione Rai pur sperimentando una formula editoriale innovativa, è infatti un “magazine” televisivo di quasi 2 ore che indaga nella vita vera della società: servizi, reportage, storie, interviste e inchieste sui temi di attualità, soprattutto su quelli dimenticati, o nascosti, dal mainstream dell’informazione. Anni 20 propone così il racconto senza filtri della realtà, davanti al quale ogni singolo telespettatore sarà libero di formarsi una sua personale opinione. Il programma, infatti, punta a superare la prassi di basare l’informazione sul talk show, riservandosi anzitutto di esporre i fatti, nudi e crudi.

Streaming e tv

Dove vedere Anni 20 in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda oggi – 11 marzo 2021 – alle ore 21,20 su Rai 2. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.

