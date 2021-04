Anni 20: anticipazioni, servizi e ospiti della terza puntata, 1 aprile

Anni 20: anticipazioni, servizi e ospiti quarta puntata | 1 aprile 2021

Questa sera, giovedì 1 aprile 2021, alle ore 21,20 su Rai 2 va in onda “Anni 20”, il nuovo magazine settimanale di Rai 2 che punta a raccontare senza filtri la realtà del nuovo decennio. Alla conduzione Francesca Parisella. Con lei una nutrita squadra di affermati e agguerriti inviati, composta da: Simona Arrigoni, Filippo Barone, Paolo Chiariello, Salvatore Dama, Carmine Gazzanni, Marica Giannini, Maria Teresa Giarratano, Filomena Leone, Emanuela Pala, Francesco Palese, Marco Piccaluga, Roberta Piccardi, Carlo Puca, Alessandro Sansoni. Ma vediamo insieme le anticipazioni sulla puntata di oggi, 1 aprile 2021.

Anticipazioni

Nella quarta puntata di Anni 20, in onda oggi – 1 aprile 2021 – vedremo “le altre Bibbiano”, un’inchiesta sul Forteto, la comunità toscana finita al centro di una nota vicenda di abusi e maltrattamenti e, tra gli approfondimenti, anche con l’intervista esclusiva a una madre che sempre in Toscana, a Massa, ha avuto la forza di denunciare per prima un’altra struttura per l’accoglienza di minori, la cooperativa Serinper, ora al centro di un’inchiesta giudiziaria.

Il programma affronterà poi il caso dei ritardi dei tribunali italiani che causa Covid stanno sospendendo giustizia e diritti civili. Tra i temi anche il Nutri Score un sistema a marchio europeo che dovrebbe entrare in vigore nel 2022 esperti, nutrizionisti e protagonisti dell’industria del food analizzeranno luci e ombre del sistema all’apparenza semplice e intuitivo che rischia però di non informare correttamente il consumatore, penalizzando alimenti della tradizione italiana e, soprattutto, sani.

E per le vacanze estive? Gli italiani sembrano puntare sulle vacanze a km zero nelle varie regioni ma trovare una casa in affitto potrebbe risultare molto complicato tra canoni d’affitto saliti alle stelle. Marilù Lucrezio, da Bruxelles, intervisterà il Commissario europeo alla Giustizia Didier Reynders per raccontare come funziona il Green Pass, il passaporto vaccinale previsto per questa estate dalla Unione Europea.

Alla vigilia del dodicesimo anniversario del terremoto de L’Aquila, “Anni 20” racconterà le fatiche della zona rossa nella città che anche quest’anno dovrà rinunciare alla fiaccolata in onore delle sue 309 vittime e, tra macerie materiali e psicologiche, farà tappa anche ad Onna e Amatrice, alle prese con una seria crisi economica aggravata dalla pandemia.

Anni 20: cos’è

Anni 20 amplia l’offerta informativa della tv pubblica e pesca dalla consolidata tradizione Rai pur sperimentando una formula editoriale innovativa, è infatti un “magazine” televisivo di quasi 2 ore che indaga nella vita vera della società: servizi, reportage, storie, interviste e inchieste sui temi di attualità, soprattutto su quelli dimenticati, o nascosti, dal mainstream dell’informazione. Anni 20 propone così il racconto senza filtri della realtà, davanti al quale ogni singolo telespettatore sarà libero di formarsi una sua personale opinione. Il programma, infatti, punta a superare la prassi di basare l’informazione sul talk show, riservandosi anzitutto di esporre i fatti, nudi e crudi.

Streaming e tv

Dove vedere Anni 20 in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda oggi – 1 aprile 2021 – alle ore 21,20 su Rai 2. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.

