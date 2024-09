Annalisa – Tutti in Arena: cast, cantanti e ospiti del concerto su Canale 5

Annalisa – Tutti in Arena è il concerto in onda su Canale 5 in esclusiva questa sera, 5 settembre 2024, dall’Arena di Verona. Si tratta dello show sold out registrato lo scorso 14 maggio. Una serata speciale ricca di sorprese che regalerà al pubblico di Canale 5 momenti inediti ed emozionanti con i più grandi successi di Annalisa. Ma chi sono gli ospiti e i cantanti che la accompagneranno? Scopriamolo insieme.

Cantanti, cast e ospiti

Ospiti con lei sul palco straordinari nomi della musica italiana: Elisa, Giorgia, Tananai, Irama ed Ernia. Accompagnano Annalisa i suoi musicisti di sempre: Daniel Bestonzo (keyboards & synthesizers), che ha curato anche la direzione musicale dello spettacolo, Gianni Pastorino (keyboards & synthesizers) e Dario Panza (Drums & electronic pads). Inoltre, dodici ballerini, diretti da Simone Baroni, si mescolano attraverso avvolgenti coreografie alle sonorità dell’artista, determinandone l’intensità e la potenza.

La direzione artistica dello show è affidata a Jacopo Ricci. Il Creative Director, Lighting e Show Designer creerà un ambiente capace di riflettere il concetto di vorticosità dell’esistenza umana, affiancata al principio evolutivo di un’artista che, attraversando ostacoli e difficoltà, nasce, si evolve e matura, sulla base di uno spirito artistico che si definisce nel tempo. Quello che viene proposto musicalmente e visivamente è un viaggio emozionale completo che accompagnerà lo spettatore dall’inizio alla fine, nelle fasi evolutive della vita e della carriera di Annalisa. Nello show vengono utilizzate le più avanzate tecniche visuali disponibili, come le tecnologie generative in real time e in intelligenza artificiale.