Anna: trama, cast e streaming del film su Rai 2

Stasera, giovedì 22 febbraio 2024, alle ore 21,20 su Rai 2 va in onda Anna, film del 2019 scritto, diretto e prodotto da Luc Besson. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Nel 1985, Anna, una giovane donna russa vittima di abusi domestici, vuole sfuggire alla vita in cui è intrappolata. Un agente del KGB, Alex, scopre la sua difficile situazione e la recluta come agente sul campo, promettendole che, dopo un anno di addestramento, avrebbe lavorato sotto la dirigente del KGB Olga e che, scaduti i cinque anni, sarebbe stata libera. Tuttavia, il nuovo direttore del KGB, Vassiliev, rifiuta di onorare l’accordo originale poiché ritiene che gli ex agenti siano una responsabilità per l’agenzia e che l’unica via per la libertà sia la morte.

Anna assume l’identità di una modella e inizia una carriera professionale a Parigi, portando a termine varie missioni e omicidi. Per evitare sospetti inizia una relazione romantica con la collega modella Maude. Quando la CIA scopre la sua vera identità, accetta però di lavorare per loro come doppio agente con l’agente Leonard Miller come suo referente, in cambio della promessa di una nuova vita alle Hawaii. Miller le chiede, come ultima missione di assassinare Vassiliev, poiché la CIA crede che chiunque gli succederà migliorerà il reciproco rapporto di lavoro tra le due agenzie. Anna uccide Vassiliev mentre i due giocano a scacchi e procede a farsi strada sparando per scappare dal KGB.

Libera, organizza un incontro sia con Alex che con Miller, progettando di barattare le informazioni che ha rubato alle due agenzie in cambio di una tregua temporanea. Appena Anna lascia la riunione, Olga appare all’improvviso e le spara a morte per aver tradito il KGB. Miller e Alex spaventati si tengono sotto tiro, con Alex che si rifiuta di lasciare che Miller vada ad aiutare Anna. I due dopo si separano e Miller tenta quindi di ottenere una prova video che Anna sia ancora viva, ma il suo corpo viene rapidamente raccolto dal personale medico. Si scopre che in realtà il corpo è di un’altra donna. La vera Anna è scivolata nelle fogne, e si è cambiata i vestiti, togliendosi la parrucca dalla testa rasata prima di svanire nella città.

Anna: il cast

Abbiamo visto la trama di Anna, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Saša Luss: Anna Poliatova

Luke Evans: Alex Tchenkov

Lera Abova: Maude

Cillian Murphy: Lenny Miller

Helen Mirren: Olga

Alison Wheeler: Dorothee

Ivan Franek: Mossan

Andrew Howard: Oleg

.Aleksandr Petrov: Piotr

Nikita Pavlenko: Vlad

Anna Krippa: Nika

Éric Godon: Vassiliev

Jean-Baptiste Puech: Samy

Aleksey Maslodudov: Jimmy

Streaming e tv

Dove vedere Anna in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – giovedì 22 febbraio 2024 – alle ore 21,20 su Rai 2. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.