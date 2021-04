Anna streaming e diretta tv: dove vedere la fiction

Da oggi, venerdì 23 aprile 2021, alle ore 21,15 su Sky Atlantic va in onda Anna, miniserie televisiva italiana del 2021 creata da Niccolò Ammaniti, composta da sei puntate, è basata sull’omonimo romanzo del 2015 di Ammaniti. Una Sicilia post apocalittica, riconquistata dalla natura e senza più adulti; un’epidemia, la famigerata Rossa, che colpisce solo i grandi e risparmia i più giovani; una tenace e coraggiosa ragazzina alla ricerca del suo fratellino, rapito dai misteriosi Blu. Dove vedere Anna in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

In tv

La serie tv, come detto, va in onda dal 23 aprile 2021 alle ore 21,15 su Sky Atlantic con una maratona: i sei episodi di cui è composta la serie, infatti, andranno in onda uno dopo l’altro. Per chi non riuscisse o non potesse stare alzato fino alle tre di notte, niente paura: gli episodi 3 e 4 andranno infatti in onda in prima serata il venerdì successivo, il 30 aprile, mentre gli episodi 5 e 6 andranno in onda il 7 maggio. Sempre dal 23 aprile,

Anna streaming live

Non solo tv. Anna sarà interamente disponibile anche in live streaming tramite la piattaforma SkyGo su NOW e on demand.

Le location della serie tv

Dove è stata girata (location) Anna, la fiction di Ammaniti? Le serie è stata girata in Sicilia, tra Bagheria, Messina e nelle zone limitrofe di Santa Teresa di Riva, Gibellina, Salemi e Santa Ninfa. Le riprese sono iniziate nell’ottobre 2019.

