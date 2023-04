Anna and the King: trama, storia vera e cast del film su La7

Anna and the King è il film in onda questa sera, mercoledì 26 aprile 2023, alle ore 21.15 su La7. Si tratta di una pellicola del 1999, diretta da Andy Tennant, con protagonisti Ann Firbank e Jodie Foster. Liberamente ispirato alla storia di Anna Leonowens, che fu un’insegnante di scuola in Siam (ora Thailandia), nel XIX secolo. Vediamo insieme la trama e il cast di Anna and the King.

Trama: storia vera

Il film vede protagonista Anna (Jodie Foster), una giovane vedova che si trasferisce in Siam con suo figlio Louis (Tom Felton), dove insegnerà la lingua inglese ai 58 figli del re Rama IV Mongkut (Chow Yun-Fat). È una donna estremamente brillante e attira subito l’attenzione del re che le chiede spesso consigli su come portare un po’ di modernità nel suo paese, ad alto rischio di colonialismo, senza però rinunciare alle antiche tradizioni identitarie.

Al contempo anche l’insegnante è affascinata dalla famiglia reale, soprattutto dalla piccola principessa Fa-ying (Melissa Campbell), una graziosa bambina che però si ammala di colera e muore tra le braccia del padre, lasciando un grande dolore in entrambi. I giorni passano e il re deve trovare un modo per ottenere il benvolere degli inglesi. Così decide di organizzare una grande festa chiedendo ad Anna di occuparsi di tutto. Proprio durante la serata l’uomo ha un piccolo battibecco con Sir Kincaid (Bill Stewart) che accusa il Siam di essere un paese superstizioso. Il ricevimento, quasi volto al termine, vede danzare poeticamente Anna e il re. Non tutto, però, fila liscio e, a palazzo, cominciano a verificarsi i primi problemi…

Anna and the King: il cast

Abbiamo visto la trama, ma qual è il cast di Anna and the King? Protagonisti sono Jodie Foster e Chow Yun-Fat. Il film è stato girato per la maggior parte in Malaysia, in particolare nelle regioni di Penang ed Ipoh. Vediamo insieme tutti gli attori e i relativi personaggi interpretati.

Jodie Foster: Anna Leonowens

Chow Yun-Fat: Rama IV Mongkut

Bai Ling: Tuptim la traditrice

Tom Felton: Louis Leonowens

Syed Alwi: Kralahome, primo ministro

Randall Duk Kim: generale Alak

Kay Siu Lim: principe Chowfa

Melissa Campbell: principessa Fa-Ying

Keith Chin: principe Chulalongkorn

Deanna Yusoff: lady Thiang

Geoffrey Palmer: lord John Bradley

Mano Maniam: Moonshee

Shanthini Venugopal: Beebe

Bill Stewart: Mycroft Kincaid

Sean Ghazi: Khun Phra Balat

Ramli Hassan: voce narrante

Streaming e tv