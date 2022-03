Animali fantastici e dove trovarli: trama, cast, trailer e streaming del film su Italia 1

Questa sera, giovedì 10 marzo 2022, su Italia 1 dalle 21.20 va in onda il film Animali fantastici e dove trovarli, pellicola del 2016 che rappresenta un prequel di Harry Potter, perché è ambientato cronologicamente prima (70 anni per la precisione) della saga di HP e racconta la storia del magizoologo Newt Scamander. Il film, diretto da David Yates, è stato presentato per la prima volta a New York e ha vinto il Premio Oscar per i migliori costumi nel 2017. Il film diretto da David Yates, ispirato all’omonimo libro di J. K. Rowling e scritto dalla stessa autrice, è il primo episodio della serie Animali fantastici. Ma qual è la trama, il cast, il trailer e dove vederlo in streaming? Ecco tutte le informazioni.

Trama

Newt Scamander è uno studioso di creature magiche e lascia l’Inghilterra per raggiungere la caotica New York per un solo motivo: una delle creature sotto la sua custodia è scappata e deve assolutamente ritrovarla. Intanto a New York vige la setta anti-stregoneria dei Secondi Salemiani, diretto da Mary Lou Barebone, motivo per cui la stregoneria deve volare basso. Mentre Newt ascolta il discorso della folla, il suo Snaso scappa e, nel tentativo di recuperare l’animale, s’imbatte nel babbano Jacob Kowalski, un aspirante pasticcere. Newt viene poi arrestato dall’ex Auror Tina, Jacob intanto torna a casa sua ma, aprendo la sua valigetta, scopre che al suo interno non ci sono le brioche portate alla banca per chiedere il prestito, ma creature magiche. Intanto il rapporto di Newt con Tina si evolve e i due finiranno per vivere importanti avventure insieme, dovendo recuperare la creatura fantastica scappata e dovendo contrastare le altre minacce che impazzano a New York e nel mondo dei maghi.

Animali fantastici e dove trovarli: il cast del film

Abbiamo visto la trama, ma qual è il cast di Animali fantastici e dove trovarli? Partiamo dal protagonista, Eddie Redmayne, attore premio Oscar che interpreta Newt Scamander. Al suo fianco vediamo Tina Goldstein interpretata da Katherine Waterston, mentre Jacob è interpretato da Dan Fogler. Queenie Goldstein, la sorella di Tina, è interpretata da Alison Sudol, mentre Credence Barebone è interpretato da Erza Miller. Mary Lou Barebone invece è interpretata da Samantha Morton, mentre Herry Shaw Sr è interpretato da Jon Voight.

Nel cast di Animali fantastici e dove trovarli vediamo poi Carmen Ejogo che interpreta Seraphina Picquery, Gemma Chan che interpreta Madam Ya Zhou, Colin Farrell che interpreta Percival Graves, Ron Perlman che interpreta Gnarlack e Jenn Murray che interpreta Chastity Barebone. Infine vediamo Johnny Depp che interpreta Gellert Grindelwald e Zoe Kravitz che interpreta Leta Lestrange. Di seguito tutti gli attori e i relativi personaggi interpretati.

Streaming e tv

Dove vedere Animali fantastici e dove trovarli in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – giovedì 10 marzo 2022 – alle ore 21,20 su Italia 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it.