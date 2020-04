Animali Fantastici 2: i crimini di Grindelwald: trama, cast, trailer e streaming

Animali Fantastici torna con il capitolo 2, intitolato I crimini di Grindelwald. Si tratta del secondo film di una saga tratta dall’omonima storia di J.K. Rowling, che appartiene al mondo magico di Harry Potter ed è interpretabile come un suo perfetto prequel. I personaggi protagonisti tuttavia sono differenti e inediti rispetto al mondo di Harry Potter. I crimini di Grindelwald è arrivato al cinema nel 2018 ed è stato diretto sempre da David Yates, con la collaborazione della Rowling per la sceneggiatura. In questo film, però, vedremo un personaggio tanto amato dai fan di Harry Potter, perché vedremo una versione giovanile di Albus Silente. Qual è la trama del film? E chi vediamo nel cast? E dove seguire il film in tv e in streaming?

Animali Fantastici 2, i crimini di Grindelwald: la trama

Nel secondo film di Animali Fantastici, riprendiamo da dove avevamo lasciato la storia. Alcuni mesi dopo gli eventi che hanno sconvolto la città di New York, un gruppo di fedeli seguaci ritrova Gellert Grindelwald appena evaso di prigione con l’intento di sollevare i propri simili contro i babbani e dichiarare ufficialmente la supremazia dei maghi al mondo. Intanto Newt Scamander, rientrato in patria, viene assoldato da una vecchia conoscenza di Hogwarts: si tratta di Albus Silente, professore all’epoca che potrebbe essere l’unico a poter fermare quello che una volta fu il suo migliore amico. Silente tuttavia ha bisogno dell’appoggio di chiunque vorrà affiancarlo nell’impresa, motivo in più per selezionare Newt che in passato si è dimostrato capace di fermare il nemico.

Tina e la sorella Queenie non sono le uniche che vedremo al fianco di Newt in questa nuova avventura, che prenderà vita a Parigi: vedremo anche Jacob Kowalski, l’unico babbano del gruppo. Ci saranno anche nuovi personaggi e colpi di scena.

Animali Fantastici, i crimini di Grindelwald, il cast

In questo secondo capitolo rivedremo quindi Eddie Redmayne interpretare Newt Scamander, Katherine Waterston invece tornerà a interpretare Tina, Dan Fogler sarà il babbano Jacob e Alison Sudol sarà la frizzante Queenie. Ezra Miller invece interpreta la new entry Credence, Jude Law sarà la versione giovanile di Albus Silente e Johnny Depp interpreterà il villain Gellert Grindelwald. Zoë Kravitz invece interpreta Leta Lestrange. Infine vediamo Claudia Kim, Callum Turner, William Nadylam, Kevin Guthrie, Carmen Ejogo, Poppy Corby-Tuech.

Animali Fantastici 2, i crimini di Grindelwald, dove vedere il film: tv e streaming

Ma dove vedere Animali fantastici 2? Il film va in onda su Canale 5 lunedì 20 aprile in prima tv alle ore 21:25. Il canale Mediaset è disponibile al tasto cinque del telecomando del digitale terrestre e anche al tasto 505 per la versione HD.

Chi invece vuole seguire il film in diretta streaming, tramite smartphone pc e tablet, può collegarsi a MediasetPlay, la piattaforma che mette a disposizione dell’utente tutti i contenuti che vanno in onda in tv.

