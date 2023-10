Anima gemella: le anticipazioni (trama e cast) della prima puntata

Questa sera, mercoledì 11 ottobre 2023, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda la prima puntata di Anima gemella, la nuova fiction diretta da Francesco Miccichè, elaborata da Peter Exacoustos, Magda Mangano e Laura Nuti, prodotta da Endemol Shine Italy in collaborazione con RTI e Film Commission Torino Piemonte. Protagonisti Daniele Liotti e Chiara Mastalli. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Nella prima puntata che andrà in onda stasera, mercoledì 11 ottobre, Carlo è un medico stimato che ha perso l’amata moglie Adele a causa di una misteriosa malattia. Due anni dopo si è rifatto una vita e sta per sposarsi con Margherita. Durante una festa, Carlo assiste ad una seduta spiritica condotta dalla truffatrice Nina che, caduta in una profonda trance, parla proprio con la voce di Adele: è così che si imbarca in un’indagine sulla morte della moglie, sicuro di riuscire a mettersi in contatto con lo spirito di Adele proprio grazie all’aiuto di Nina. L’amico Tommy, il padre e la nuova fidanzata cercano in tutti i modi di distoglierlo da questa impresa.

Cast

Abbiamo visto la trama della prima puntata di Anima gemella, ma qual è il cast completo della serie tv in onda su Canale 5? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Daniele Liotti: Carlo

Chiara Mastalli: Nina

Alice Torriani: Margherita

Alice Mangione: Annabella

Matteo Sintucci: Ruben, coinquilino di Nina e Annabella

Davide Iacopini: Tommaso

Valentina Corti: Adele

Donatella Bartoli: madre di Nina

Stefania Rocca: Madame Margot, sensitiva che gestisce un negozio esoterico

Barbara Bouchet: Ortensia, nonna di Margherita

Hassein Taheri: Faraone

Streaming e diretta tv

Dove vedere Anima gemella in diretta tv e live streaming? La serie tv, come detto, va in onda il mercoledì sera alle ore 21,30 su Canale 5. Non solo tv. Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity che permette di vedere e rivedere i vari programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.