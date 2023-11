Anima gemella streaming e diretta tv: dove vedere la quarta e ultima puntata

Stasera, mercoledì 1 novembre 2023, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda la quarta e ultima puntata di Anima gemella, la nuova fiction diretta da Francesco Miccichè, elaborata da Peter Exacoustos, Magda Mangano e Laura Nuti, prodotta da Endemol Shine Italy in collaborazione con RTI e Film Commission Torino Piemonte. Protagonisti Daniele Liotti e Chiara Mastalli. Dove vedere Anima gemella in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

In tv

La serie tv, come detto, va in onda il mercoledì sera alle ore 21,30 su Canale 5.

Anima gemella streaming live

Non solo tv. Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity che permette di vedere e rivedere i vari programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.

Quante puntate

Abbiamo visto dove vedere in tv e live streaming Anima gemella, ma quante puntate sono previste su Canale 5? In tutto andranno in onda quattro puntate: la prima mercoledì 11 ottobre 2023; la quarta e ultima mercoledì 1 novembre 2023. Di seguito la programmazione completa (attenzione: potrebbe variare):