Chi è Angelina Mango, la figlia del cantante in finale ad Amici: età, padre, madre, canzoni, cantante, fidanzato, Instagram

Angelina Mango è una delle finalisti di Amici, il talent di Maria De Filippi la cui finale va in onda in diretta domenica 14 maggio 2023 in prima serata su Canale 5. Si tratta della figlia del grande cantante Mango, scomparso qualche anno fa. È allieva di Lorella Cuccarini, che fa coppia in squadra con Emanuel Lo, ed è data tra le favorite della vigilia per la vittoria. Nel corso della trasmissione ha cantato anche il suo inedito Ci pensiamo domani, contenuto nel suo album Voglia di vivere in uscita il 19 maggio.

“Mi ero posta l’obiettivo di arrivare in finale ma forse mi sono resa conto di quanto fosse forte questo mio desiderio proprio nel momento in cui è arrivata la maglia. Mi tremavano le gambe, io non so viverle queste emozioni. Quando ho preso la maglia c’era il pubblico che mi sosteneva e urlava tantissimo… e più lo sentivo, più piangevo”, aveva aggiunto la cantante. Ma chi è Angelina Mango, in finale ad Amici?

Angelina è nata nel 2001 a Maratea, in provincia di Potenza, ma ha vissuto l’infanzia a Lagonegro, sempre in Basilicata. Figlia del cantante Pino Mango – scomparso l’8 dicembre del 2014, all’età di 60 anni, per un arresto cardiaco durante un suo concerto al Pala Ercole di Policoro, in provincia di Matera – e della moglie Laura Valente, anche lei cantante, Angelina ha un fratello di nome Filippo, che suona la batteria. Insieme si sono esibiti lo scorso anno al Concertone del Primo Maggio.

Angelina canta e sa suonare anche la chitarra, a 20 anni ha pubblicato il suo primo album Monolocale. Nel 2022 ha provato a partecipare a Sanremo giovani, è arrivata tra i finalisti ma non ha ottenuto il successo desiderato. A gennaio 2022 ha pubblicato il singolo Formica che è diventato un successo e poco dopo è uscito Walkman, brano prodotto da Tiziano Ferro.

“Non mi ricordo di preciso quando ho iniziato a cantare. Ogni tanto vedo i video di quando avevo 2 anni, in cui cantavo in giro per casa, ma non ho mai studiato in realtà, ho solo ascoltato. I miei genitori mi hanno fatto ascoltare buona musica, ad esempio le canzoni di Aretha Franklin. Io provavo a cantare, e dopo un po’ di anni sono riuscita a vedere i risultati. Così ho studiato per tutta la mia vita”.

“I miei genitori si vantavano tantissimo di me. Non me lo dicevano sempre, ma lo vedi negli occhi di una persona il fatto che ti apprezza. E anche oggi, quando guardo mia madre negli occhi, vedo la sua stima, come penso lei veda la mia. Con lei ho un bel rapporto, siamo molto legate, condividiamo un sacco di cose”, aveva aggiunto Angelina, che prima di entrare ad Amici aveva pubblicato il suo primo album dal titolo Monolocale, al quale era seguito il brano Formica.

La sua infanzia è stata segnata ovviamente dalla tragica e prematura scomparsa del padre, il grande Pino Mango: “A settembre del 2014 ho iniziato il liceo scientifico e a dicembre è morto mio padre. Aveva 60 anni. È stato pesante. In quel momento nella mia mente si è scatenato l’inferno, perché poi era tutto sotto le telecamere”.

“Dopo la morte di papà ci siamo trasferiti definitivamente a Milano, e nel 2021 mi sono fidanzata con Antonio, che mi ha dato proprio la spinta per risolvere un sacco di problemi che avevo”, ha aggiunto. Il riferimento è al chitarrista Antonio Cirigliano. “Da lì è andato tutto meglio, ho iniziato a dire basta, la vita è mia. Ok tutti i traumi, però una persona non può vivere pensando a quello che ha vissuto, deve anche vivere qualcosa in più. Penso di essere diventata grande da un sacco di tempo. Riascolto le canzoni di mio padre, anche se a volte mi fa male, ma non è la cosa più bella che mi ha lasciato”, aveva aggiunto la cantante.

Sempre parlando del padre, Angelina Mango ha dichiarato: “Io lo guardo come un artista qualsiasi e cerco di prendere spunto dal suo modo di fare musica. Vedo questo tipo di video in modo distaccato rispetto a quello in cui posso ricordare la figura di mio padre attraverso i miei ricordi personali, sono due cose diverse”.

“Mio padre per amore ha fatto le scelte più importanti della sua vita; si è dedicato totalmente alla famiglia, ovviamente, e alla musica. Lui da bambino si è reso conto che aveva questa predisposizione e ha portato rispetto nei confronti di questo dono che gli era stato dato, coltivandolo con lo studio. Ed è un po’ quello che sto cercando di fare anche io. Questo suo mettere la musica davanti a tutto probabilmente è l’insegnamento che più mi serve nella mia vita, visto che voglio fare questo lavoro”.

“A livello umano, invece, credo che la gentilezza sia la cosa più importante che mi ha dato mio padre. L’esempio di una persona che chiede scusa, che ascolta, che dà amore alle persone. Io cerco di essere così, perché l’ho visto fare da lui e lo vedo fare da mia madre tutt’oggi”, aveva aggiunto Angelina.

La svolta per la sua carriera è stato l’ingresso nella scuola di Amici. Voluta da Lorella Cuccarini e da Arisa, che erano rimaste colpite dalla sua bravura durante i casting, la cantante aveva poi scelto di essere seguita da Lorella Cuccarini.

Angelina, alla vigilia della finale del talent show, si era commossa vedendo un video del suo percorso ad Amici : “Vedere la propria vita attraverso delle immagini belle è il massimo, non posso chiedere altro. Fuori da qui ho lasciato tante cose brutte che avevo in testa, e credo che non le ritroverò una volta uscita. Penso che queste cose mi abbiano lasciato; questa esperienza mi è servita per iniziare la mia vita, adesso sono io”.

La cantante – che ad Amici ha presentato anche i suoi inediti Voglia di vivere e Mani vuote – subito dopo le festività natalizie aveva rifiutato la possibilità di andare direttamente al serale, ritenendo di essere entrata da troppo poco tempo. Era poi riuscita a conquistarsi il pass per la finale con merito, ricevendo anche i complimenti di Laura Pausini.

All’interno di Amici Angelina Mango ha stretto una bella amicizia con Federica: “Io in questo posto ho trovato una grande amica, una confidente, un’alleata. Ti ringrazio perché condividi con me tutte le tue paure e fragilità. Io ti ammiro molto, ammiro la tua forza nella vita, la tua intelligenza e ammiro tantissimo la tua umiltà, che ti contraddistingue sempre. Rimani sempre così come sei”, erano state le parole di Federica.

Angelina nella scuola ha costruito un bel rapporto anche con Wax, altro finalista di Amici 2023: “Io non mi sento sola se so che c’è Wax. A livello personale serve qualcuno con cui condividere le cose. Lo stimo, mi piace attingere dalla sua gioia di fare le cose. Ci tengo che lui stia bene”, aveva detto la cantante ad Arisa. “Per me è la stessa cosa”, aveva commentato il cantante. Su Instagram Angelina Mango è seguita da 200mila persone.

La morte di Mango

Era la sera dell’8 dicembre 2014: il cantautore è morto sul palco; si stava esibendo con una delle sue canzoni più amate e belle, Oro, al PalaErcole di Policoro (MT), in occasione di un concerto di beneficenza, ma un infarto lo ha colto sul palcoscenico di fronte a migliaia di spettatori.

Vani i tentativi di rianimarlo, Mango, che aveva da poco compiuto sessant’anni, arrivò all’ospedale senza vita. Prima del malore solo cinque parole “Scusate, non mi sento bene”, sussurrate al microfono durante la canzone. “La nostra rondine è volata via nel cielo sbagliato. Pino resterai sempre nel nostro cuore perché come cantavi qualche anno fa ‘Non moriremo mai, il senso è tutto qui'”, così il suo staff annunciò la morte del cantautore su Facebook.