Ange e Gabrielle – Amore a sorpresa: trama, cast, trailer e streaming del film su Sky Cinema

Questa sera, domenica 9 ottobre 2022, alle ore 21.15 su Sky Cinema Uno va in onda il film Ange e Gabrielle, pellicola del 2015 diretta da Anne Giafferi. Una storia d’amore tra due ragazzi finisce inaspettatamente per far scoccare la scintilla anche tra i rispettivi genitori. Ma qua è la trama, il cast, il trailer e dove vedere in streaming Ange e Gabrielle? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Trama

Il film vede protagonista l’architetto Ange Pagani (Patrick Bruel), uno scapolo incallito di cinquant’anni. La sua vita da incorreggibile seduttore procede tranquilla fino al giorno in cui Gabrielle (Isabelle Carré), una farmacista di professione, si precipita come una furia nel suo ufficio. La donna sostiene che il figlio di questo dongiovanni di mezza età, un giovane ventunenne di nome Simon (Thomas Solivérès), ha messo incinta sua figlia Claire (Alice de Lencquesaing), di soli diciassette anni.

Il problema però, è che Ange, almeno legalmente, non ha alcun figlio. Il giovane in questione è infatti nato da una sua fugace relazione, ma Ange non ha mai assunto la paternità e non ha intenzione di farlo proprio adesso. Dopo aver risolto velocemente l’equivoco, l’architetto non riesce tuttavia a smettere di pensare a Gabrielle. Nonostante faccia di tutto per evitarla, si ritrova infatti per qualche strana ragione sempre più attratto da quella madre single così determinata e affascinante che è piombata come un uragano nella sua vita…

Ange e Gabrielle – Amore a sorpresa: il cast del film

Abbiamo visto la trama, ma qual è il cast del film? Protagonisti sono Isabelle Carré, Patrick Bruel, Alice de Lencquesaing, Carole Franck, Laurent Stocker, Eric Naggar, Jean-Paul Dubois. Di seguito tutti gli attori e i relativi personaggi interpretati.

Isabelle Carré: Gabrielle

Patrick Bruel: Ange

Alice de Lencquesaing: Claire

Thomas Solivéres: Simon

Carole Franck: Caroline

Laurent Stocker: Guillaume

Streaming e tv

Dove vedere Ange e Gabrielle in tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – 9 ottobre 2022 – su Sky Cinema Uno (canale 301 di Sky) alle ore 21.15. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma riservata agli abbonati Sky, SkyGo. E ancora in qualsiasi momento on demand su Sky e in streaming su NOW.