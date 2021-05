Scontro in diretta di tv tra Andrea Scanzi e Guida Bardi: “Lei non è abituato a fare le file” | VIDEO

Scontro in diretta di tv tra Andrea Scanzi e Guida Bardi: “Lei non è abituato a fare le file”

“Consiglierei al signor Guida Bardi di non parlare di epidemiologia o virologia perché non ne sa una beata mazza”. Così Andrea Scanzi a Giuliano Guida Bardi, presidente di Ferer Alberghi Sardegna, in diretta a Otto e mezzo ieri sera su la7. Guida Bardi aveva intimato al virologo Massimo Galli e agli altri scienziati di ritirarsi dalle scene e restare a casqa. “So che lei non è abituato a fare le file” ha detto Bardi a Scanzi.

