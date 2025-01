Ancora più bello: trama, cast e streaming del film su Rai 2

Questa sera, venerdì 31 gennaio 2025, alle ore 21,20 su Rai 2 va in onda Ancora più bello, film italiano del 2021 diretto da Claudio Norza, sequel del film Sul più bello (2020). Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Sono passati dodici mesi e la storia tra Marta ed Arturo è finita. Sembra andare tutto per il verso sbagliato quando arriva improvvisamente una telefonata dall’ospedale: è stato trovato un donatore compatibile per Marta.

Ancora più bello: il cast

Abbiamo visto la trama di Ancora più bello, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Ludovica Francesconi: Marta

Giancarlo Commare: Gabriele

Jozef Gjura: Jacopo

Gaja Masciale: Federica

Riccardo Niceforo:

Jenny De Nucci: Rebecca

Giuseppe Futia: Tommaso

Diego Giangrasso:

Loredana Bertè: Delfina Meier

Streaming e tv

Dove vedere Ancora più bello in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – venerdì 31 gennaio 2025 – alle ore 21,20 su Rai 2. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.