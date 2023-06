Amore e morte a Venezia: trama, cast e streaming del film su Rai 2

Stasera, sabato 17 giugno 2023, alle ore 21,20 su Rai 2 va in onda Amore e morte a Venezia, film diretto da Johannes Grieser con Julia Stemberger, Alwara Höfels e Christopher Schärf. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Lukas, un bravissimo restauratore, viene trovato morto a Venezia. La moglie Anna arriva da Vienna per riportare a casa il corpo del marito. Insieme a lei, cè anche Paul, il loro figlio, un bambino problematico. A Venezia vengono accolti e ospitati da Rafael, un collega di Anna sin dai tempi delle scuole d’arte, che hanno frequentato insieme. La donna si rende immediatamente conto che qualcosa non quadra nella morte di Lukas e inizia ad effettuare delle indagini in prima persona, aiutata, indirettamente, dal cellulare del defunto marito che fornisce alcuni indizi. Contemporaneamente, Anna scopre l’esistenza di una certa Federica. Era l’amante di Lukas? E’ in qualche modo implicata nella sua morte? Aiutata da Carlo, un commissario di polizia del reparto recupero patrimonio artistico italiano, Anna scopre i colpevoli della morte del marito e non avrebbe mai voluto farlo.

Amore e morte a Venezia: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Amore e morte a Venezia, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori: Julia Stemberger, Alwara Höfels, Christopher Schärf, Filip Wyzinski, Roman Binder, Leonardo Nigro, Katia Fellin, Rudy Ruggiero e Christian Koerner.

Streaming e tv

Dove vedere Amore e morte a Venezia in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – sabato 17 giugno 2023 – alle ore 21,20 su Rai 2. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.