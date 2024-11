Amore criminale: anticipazioni, storie e streaming puntata 26 novembre 2024, Rai 3 Veronica Pivetti

Amore criminale è il programma in onda su Rai 3 in prima serata con la conduzione di Veronica Pivetti. Al centro del programma drammatiche storie di donne vittime di femminicidio e della violenza maschile, nella maggior parte dei casi esplosa tra le mura domestiche. Di seguito le anticipazioni della puntata di Amore Criminale di oggi, 26 novembre 2024, su Rai 3 dalle 21,20.

La storia di Romina De Cesare, una donna di 36 anni nata in Francia, che per amore si trasferisce a Frosinone e sarà uccisa dal suo ex compagno. La racconta la nuova puntata di “Amore Criminale”, condotta da Veronica Pivetti. Fidanzati da quando sono adolescenti, Romina e Pietro si conoscono nel paese originario del padre di Romina, Cerro al Volturno, in provincia di Isernia. Insieme vivono in più città: Roma, Parigi e, infine, Frosinone. Romina a Parigi lavora in banca, ma Pietro non riesce ad ambientarsi. Il dolore alla gamba – causato da un incidente d’auto in giovane età – lo perseguita, non può lavorare e vuole tornare in Italia. Così convince Romina ad abbandonare tutto. Romina accetta e insieme ritornano a Frosinone.

Dopo 12 anni, il rapporto tra Romina e Pietro entra in crisi. Pur mettendo fine alla loro relazione, per un breve periodo continuano a convivere nella loro casa. Romina in quel periodo stringe nuove amicizie sul posto di lavoro e incontra un ragazzo. Pietro lo scopre e tutta la sua gelosia esplode. Ogni volta che Romina esce di casa Pietro la controlla, la tartassa con messaggi e chiamate, la offende e la umilia, la perseguita sul lavoro e cerca in tutti i modi di riportarla a sé, ma senza riuscirsi. La notte del 3 maggio 2022, Pietro attende a casa, armato di coltello, il rientro di Romina. Dopo l’ennesima discussione la colpisce con 14 coltellate, di cui una al cuore. Tutta la vicenda è stata ricostruita con una docu – fiction.

