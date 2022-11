Amore criminale: anticipazioni, storie e streaming puntata 24 novembre 2022, Rai 3 Emma D’Aquino

Amore criminale è il programma in onda ogni giovedì su Rai 3 in prima serata. Questa nuova edizione è condotta da Emma D’Aquino, giornalista del Tg1. Al centro del programma drammatiche storie di donne vittime di femminicidio e della violenza maschile, nella maggior parte dei casi esplosa tra le mura domestiche. Di seguito le anticipazioni della puntata di Amore Criminale di oggi, 24 novembre 2022 su Rai 3 dalle 21,20.

Anticipazioni puntata oggi, 24 novembre

L’ultima puntata della nuova edizione racconterà la storia di Alessandra, una donna uccisa a 43 anni dall’ex compagno. Una maestra elementare, molto amata dai suoi alunni, una madre attenta e amorevole. Ai figli dedica tutte le sue cure e il suo tempo, dopo che il padre dei bambini l’ha lasciata. Nel 2013, durante una gita sul lago di Garda, Alessandra conosce un uomo simpatico e dai modi gentili, e con lui nasce subito una bella amicizia. Ormai sola da tanti anni, Alessandra si innamora di quell’uomo divertente e allegro, che porta nella sua vita nuova energia. Ma presto le cose cambiano. L’uomo rivela la sua vera natura e il carattere possessivo e geloso, tanto che Alessandra decide di chiudere la relazione. L’uomo mette in atto una vera e propria persecuzione, che durerà dieci mesi. Fino alla sera del primo giugno 2016, quando la situazione precipita. L’ex compagno di Alessandra la uccide prima colpendola con un oggetto e poi ferendola a morte con numerose coltellate. Viene condannato in primo grado nel settembre del 2017 a 15 anni e 4 mesi di carcere. Oggi il processo è definitivamente chiuso.

Streaming e tv

Dove vedere Amore Criminale in diretta tv e live streaming? Il programma condotto da Emma D’Aquino, come detto, va in onda oggi – 24 novembre 2022 – alle ore 21,20 su Rai 3 (canale 3 del digitale terrestre, 103 in HD). Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere i vari programmi e film trasmessi dalla Rai su pc, tablet e smartphone.