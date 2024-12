Amore criminale: anticipazioni, storie e streaming puntata 17 dicembre 2024, Rai 3 Veronica Pivetti

Amore criminale è il programma in onda su Rai 3 in prima serata con la conduzione di Veronica Pivetti. Al centro del programma drammatiche storie di donne vittime di femminicidio e della violenza maschile, nella maggior parte dei casi esplosa tra le mura domestiche. Di seguito le anticipazioni della puntata di Amore Criminale di oggi, 17 dicembre 2024, su Rai 3 dalle 21,20.

Anticipazioni puntata oggi, 17 dicembre

Questa sera ad Amore Criminale la storia di Alessandra Cità, una donna di 45 anni uccisa a Trucazzano (Milano) con un colpo di fucile dall’ex compagno, ossessionato dall’idea di perderla. I destini di Alessandra e Antonio s’intrecciano da bambini, quando si conoscono al paese di origine di entrambi (Ganci, in Sicilia). S’incontrano nuovamente dopo più di trent’anni e iniziano una frequentazione che col tempo si trasforma in una relazione durata poi nove anni.

Antonio si dimostra nei confronti della compagna un uomo controllante e possessivo. Alessandra, donna forte e indipendente, si sente soffocata, prova più volte a lasciare Antonio per poi tornare sui suoi passi, convinta dalle richieste di perdono e dalla promessa di cambiare. Il femminicidio di Alessandra si consuma nell’aprile del 2020 quando l’Italia è paralizzata dell’emergenza sanitaria del Coronavirus.

In quel periodo Antonio prova in ogni modo a convincere Alessandra a non lasciarlo: piange, si dispera, non riesce a rassegnarsi all’idea di averla persa, senza comprendere la ragione profonda della decisione della compagna. E cioè che non sopportava più il suo modo opprimente e possessivo. Una sera, dopo un acceso litigio, Antonio spara un colpo di fucile sul volto di Alessandra, poi va a costituirsi. Tutta la vicenda è stata ricostruita con una docu – fiction.

Streaming e tv

Dove vedere Amore Criminale in diretta tv e live streaming? Il programma condotto da Veronica Pivetti, come detto, va in onda oggi – martedì 17 dicembre 2024 – alle ore 21,20 su Rai 3 (canale 3 del digitale terrestre, 103 di Sky). Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere i vari programmi e film trasmessi dalla Rai su pc, tablet e smartphone.