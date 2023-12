Amore criminale: anticipazioni, storie e streaming puntata 14 dicembre 2023, Rai 3 Emma D’Aquino

Amore criminale è il programma in onda ogni giovedì su Rai 3 in prima serata con la conduzione di Emma D’Aquino, giornalista del Tg1. Al centro del programma drammatiche storie di donne vittime di femminicidio e della violenza maschile, nella maggior parte dei casi esplosa tra le mura domestiche. Di seguito le anticipazioni della puntata di Amore Criminale di oggi, 14 dicembre 2023, su Rai 3 dalle 21,20.

Anticipazioni puntata oggi, 14 dicembre

Al centro di questa puntata il femminicidio di Vera, uccisa a 59 anni, a Rimini, dal marito Giovanni. Vera era nata in Ucraina. Dopo aver trascorso lì i primi 40 anni, si trasferisce in Italia per migliorare la propria condizione economica e dare una mano ai figli rimasti nel Paese di origine. A Rimini, la città in cui vive e in cui lavora come badante, Vera conosce Giovanni. I primi anni di matrimonio trascorrono sereni, ma con il tempo emerge un forte elemento di conflitto. Giovanni non sopporta che Vera mandi ogni mese una piccola somma di denaro ai figli in Ucraina, per aiutarli nell’acquisto di una casa. Sarà la scoperta di un tradimento da parte di Giovanni a far precipitare del tutto il rapporto, che si chiude con la richiesta di separazione da parte di Vera. La sera del 25 ottobre, Giovanni aspetta che Vera si addormenti, prende una mazzetta da muratore e la uccide. Il 7 marzo del 2022 la Corte di Assise di Rimini condanna l’uomo a 23 anni di reclusione. La condanna è stata confermata in Appello.

