Amore criminale è il programma in onda ogni giovedì su Rai 3 in prima serata con la conduzione di Veronica Pivetti. Al centro del programma drammatiche storie di donne vittime di femminicidio e della violenza maschile, nella maggior parte dei casi esplosa tra le mura domestiche. Di seguito le anticipazioni della puntata di Amore Criminale di oggi, 12 novembre 2024, su Rai 3 dalle 21,20.

È dedicata alla storia di Alessandra Matteuzzi, una donna di 56 anni uccisa a Bologna dall’ex compagno, la seconda puntata del programma condotto da Veronica Pivetti. Alessandra e Giovanni si conoscono su Facebook, e l’arrivo del ragazzo stravolge la vita di lei. Giovanni, infatti, si rivela geloso e controllante, ma Alessandra scambia per amore e attenzioni le continue richieste che lui avanza per controllarla. In poco tempo, il controllo diventa asfissiante. L’uomo è convinto che Alessandra lo tradisca e per essere sicuro del contrario cerca di impadronirsi della vita della donna. Alessandra cede alle richieste di controllo di Giovanni per dimostrargli la sua onestà e lealtà, ma nulla è mai abbastanza. In alcuni momenti di lucidità, prova a liberarsi di quella relazione, ma non ci riesce, e ad ogni tentativo di riappacificazione dell’uomo, la donna cede. Nell’estate del 2022, a luglio, quando Alessandra per l’ennesima volta interrompe il rapporto con Giovanni, trova il coraggio di denunciare. La sera del 23 agosto Giovanni attua la sua vendetta: tende un agguato ad Alessandra, aspettandola sotto casa. La uccide colpendola con un martello, scaraventandole ripetutamente addosso una panchina, finendola con calci e pungi. Tutta la vicenda è stata ricostruita con una docufiction.

