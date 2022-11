Amore criminale: anticipazioni, storie e streaming puntata 10 novembre 2022, Rai 3 Emma D’Aquino

Amore criminale è il programma in onda ogni giovedì su Rai 3 in prima serata. Questa nuova edizione è condotta da Emma D’Aquino, giornalista del Tg1. Al centro del programma drammatiche storie di donne vittime di femminicidio e della violenza maschile, nella maggior parte dei casi esplosa tra le mura domestiche. Di seguito le anticipazioni della puntata di Amore Criminale di oggi, 10 novembre 2022 su Rai 3 dalle 21,20.

Anticipazioni puntata oggi, 10 novembre

È dedicato al ricordo di Francesca Petrolini, uccisa dall’ex marito insieme al nuovo compagno, l’appuntamento con Amore criminale di questa sera. Francesca si sposa giovanissima, ma diventa vedova che suo figlio è ancora piccolo. In quegli anni difficili il cognato, cioè il fratello del marito morto, si fa avanti e le promette che da quel momento sarà lui a prendersi cura di lei e del bambino. Così la sposa. Ma le cose andranno diversamente. L’uomo – dedito all’abuso di alcol e droghe – si rivela aggressivo con Francesca. Inoltre, passa il suo tempo al bar a giocare a carte. Francesca per tanti anni non si ribella, accetta tutto con rassegnazione. Convinta che l’amore sia sacrificio, si prende cura del marito e per venti anni prova in tutti i modi a salvarlo dalla tossicodipendenza e dall’alcol.

Un giorno, durante una lite, l’uomo la minaccia con una pistola e da quel momento tutto cambia. Francesca, stanca e spaventata, decide che è arrivato il momento di denunciare. Si trasferisce a vivere a casa di una parente e trova la forza di chiedere la separazione. L’ex marito vive la richiesta di separazione come un fallimento perché davanti al paese si sente umiliato; tanto che obbliga Francesca a ritirare la denuncia. Solo a queste condizioni concederà la separazione.

Francesca, pur di cambiare la propria vita e liberarsi di lui, accetta. Per Francesca i mesi successivi rappresentano il momento della rinascita e della libertà. Donna attiva e determinata, si mette a lavorare, aprendo una tabaccheria. Dopo poco conosce un uomo con cui intraprende una relazione. Ma la sua, purtroppo è una felicità che durerà poco. Quando l’ex marito scopre la nuova relazione, sente di “aver perso la faccia” davanti a tutto il paese e decide di fargliela pagare. Il 23 dicembre 2018, armato di fucile e pistola, l’uomo va nella tabaccheria dove uccide Francesca e il nuovo compagno. Dopo una fuga durata tutta la notte, viene arrestato dai Carabinieri del posto.

Streaming e tv

Dove vedere Amore Criminale in diretta tv e live streaming? Il programma condotto da Emma D’Aquino, come detto, va in onda oggi – 10 novembre 2022 – alle ore 21,20 su Rai 3 (canale 3 del digitale terrestre, 103 in HD). Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere i vari programmi e film trasmessi dalla Rai su pc, tablet e smartphone.