Amore criminale, anticipazioni quinta puntata, 20 maggio 2021, Rai 3

Questa sera, giovedì 20 maggio 2021, su Rai 3 va in onda la quinta puntata della nuova stagione di Amore Criminale, il programma condotto da Veronica Pivetti che racconta drammatiche storie di donne vittime di femminicidio e della violenza maschile, nella maggior parte dei casi esplosa tra le mura domestiche. Il linguaggio è sempre quello della docufiction, dove alla voce narrante di Veronica Pivetti si alternano interviste ai testimoni diretti, materiale di repertorio e ricostruzioni di fiction. Di seguito le anticipazioni della puntata di Amore Criminale di oggi, 20 maggio 2021 su Rai 3 dalle 21,20.

Anticipazioni quinta puntata, 20 maggio

La quinta puntata sarà dedicata alla storia di Norina, che ha 34 anni e due figli. Fin da giovane cerca l’indipendenza economica e all’età di 18 anni inizia a lavorare in una fabbrica di jeans. Una mattina, mentre aspetta l’autobus per recarsi al lavoro, conosce Salvatore, un ragazzo più grande di lei. Dopo sei mesi dall’inizio della relazione, Salvatore viene arrestato e trascorre 7 anni in carcere: la coppia celebra il matrimonio nel penitenziario dove è detenuto.

Quando l’uomo torna in libertà, iniziano a vivere insieme, ma la relazione va avanti tra liti e riconciliazioni. Salvatore continua a svolgere attività criminali e la vita di Norina con lui è molto faticosa. L’uomo è possessivo, geloso e violento, la maltratta anche davanti ai figli. Fondamentale sarà la testimonianza della figlia che assiste impotente. L’uomo inoltre, secondo le anticipazioni di Amore criminale, intraprende anche una relazione extraconiugale con una vicina di casa. Stanca di tutto quello che subisce, Norina lo lascia e torna da sua madre. Salvatore non accetta quella decisione e una mattina va a casa dei genitori di lei e la uccide. Quindi si autodenuncia al suo avvocato, che informa la polizia dei fatti.

Amore criminale: quante puntate

Abbiamo visto le anticipazioni di Amore criminale di stasera – 20 maggio 2021 -, ma quante puntate sono previste? Il format condotto da Veronica Pivetti torna con una nuova stagione composta da sei appuntamenti che racconteranno altrettante storie di donne vittime della violenza maschile. Di seguito la programmazione completa (potrebbe subire delle modifiche):

Prima puntata: giovedì 22 aprile 2021 alle 21.20 su Rai 3

Seconda puntata: giovedì 29 aprile 2021 alle 21.20 su Rai 3

Terza puntata: giovedì 6 maggio 2021 alle 21.20 su Rai 3

Quarta puntata: giovedì 13 maggio 2021 alle 21.20 su Rai 3

Quinta puntata: giovedì 20 maggio 2021 alle 21.20 su Rai 3

Sesta puntata: giovedì 27 maggio 2021 alle 21.20 su Rai 3

Streaming e diretta tv

Dove vedere Amore Criminale in diretta tv e live streaming? Il programma di Veronica Pivetti, come detto, va in onda oggi – giovedì 20 maggio 2021 – alle ore 21,20 su Rai 3 (canale 3 del digitale terrestre). Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere i vari programmi e film trasmessi dalla Rai su pc, tablet e smartphone.