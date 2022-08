Amore alle Fiji: trama, cast e streaming del film su Rai 1

Questa sera, martedì 2 agosto 2022, va in onda Amore alle Fiji su Rai 1. Si tratta di una commedia romantica uscita nel 2021, una produzione australiana diretta da Christine Luby che in lingua originale si intitola This Little Love of Mine. Scopriamo di seguito qual è la trama e chi fa parte del cast.

Trama

Partiamo con la trama di Amore alle Fiji. La storia racconta della protagonista, Laura, un avvocato brillante che sta per coronare il suo sogno. Le viene offerto di diventare socia e Laura sarebbe felicissima di accettare, se non fosse per il suo amico d’infanzia. La ragazza torna sull’isola tropicale dov’è cresciuta per cercare di aiutare Chip. I due sono amici da quand’erano bambini e Laura vorrebbe che il ragazzo prendesse il posto di suo nonno – miliardario – nell’attività di famiglia che negli anni ha curato con amore e devozione. Purtroppo Chip non è entusiasta di quel progetto, così Laura è costretta a rimanere in giro e tra i due riemergono sentimenti assopiti dal tempo.

Amore alle Fiji: il cast del film

Sono diversi gli attori che fanno parte del cast del film romantico in onda su Rai 1. La protagonista, Laura Prince, è interpretata da Saskia Hampele. Di seguito scopriamo quali sono gli attori e i relativi personaggi:

Saskia Hampele è Laura Prince

Liam McIntyre è Chip Finley

Lynn Gilmartin è Gem

Craig Horner è Owen

Marshall Betzel è un avvocato

Lennox Broadley interpreta un giovane Chip

Monette Lee è Fiona

Lawrence Ola è Karavi

Tiriel Mora è Mr Bailey

Streaming e TV

Dove vedere Amore alle Fiji in diretta TV e live streaming? Il film come già detto va in onda questa sera, martedì 2 agosto 2022, su Rai 1. Per seguire la diretta televisiva è necessario sintonizzarsi al tasto 1 del telecomando oppure tasto 501 per l’HD. Chi invece vuole seguire il film in live streaming può accedere gratuitamente previa registrazione a RaiPlay. Una volta effettuato il login sarà possibile scegliere il canale in diretta da seguire sia via desktop che tramite app.