Perché Amici serale oggi non va in onda: il motivo, quando torna

Perché oggi, sabato 13 maggio 2023, Amici non va in onda su Canale 5? Il tradizionale appuntamento serale con il talent di Maria De Filippi non va in onda semplicemente perché la puntata finale, la finalissima, verrà trasmessa domani, domenica 14 maggio. Domani infatti scopriremo chi sarà il vincitore del talent di Maria De Filippi. A giocarsi la vittoria saranno Isobel, Mattia, Angelina e Wax.

Giudici

Ma quali sono i giudici del Serale di Amici 2023? Tre artisti saranno chiamati a commentare e giudicare le esibizioni dei quindici allievi del serale. Il primo sarà Cristiano Malgioglio, cantante, paroliere e personaggio iconico del piccolo schermo. Troveremo poi Giuseppe Gioffrè, vincitore dell’undicesima edizione di Amici e ballerino di fama mondiale, e infine Michele Bravi, una delle voce più emozionanti e di talento del panorama musicale italiano.

Streaming e tv

Abbiamo visto perché oggi non va in onda Amici di Maria De Filippi (il serale), ma dove vederlo in diretta tv e live streaming? Lo show, come detto, va in onda in chiaro (gratis) tutti i giorni con il daytime alle ore 16,10 su Canale 5 (tasto cinque del telecomando del digitale terrestre) e la domenica dalle 14 circa, ma per oggi non va in onda per la morte di Costanzo. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite le piattaforme Mediaset Play e Witty Tv.