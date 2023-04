Amici per la pelle streaming e diretta tv: dove vedere il film

Questa sera, domenica 9 aprile 2023, alle ore 21,25 su Rai 1 va in onda Amici per la pelle, film diretto da Pierluigi Di Lallo tratto da una storia vera che racconta la vicenda di Filippo Laganà, che è anche l’attore protagonista che interpreta con il suo personaggio la sua esperienza: il trapianto di fegato. È una storia di rinascita con un grande cast: Nancy Brilli, Massimo Ghini, Milena Miconi, Gianfranco Jannuzzo e Giampiero Ingrassia. Dove vedere Amici per la pelle in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

In tv

Il film, come detto, va in onda stasera – domenica 9 aprile 2023 – alle ore 21,25 su Rai 1.

Amici per la pelle streaming live

Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone grazie alla connessione internet.

Storia vera

Abbiamo visto dove vedere in tv e live streaming Amici per la pelle, ma qual è la storia vera? Filippo Laganà, l’attore che interpreta il protagonista, ha avuto realmente il morbo di Wilson, giovanissimo, e ha raccontato tutto in tv insieme a suo padre, Rodolfo Laganà. Il ragazzo si trovava a New York quando all’improvviso ha sentito la pancia gonfiarsi e il volto ingiallirsi. Quindi il frettoloso ritorno in Italia.

“Ero a New York e mi sono sentito male – ha raccontato a Oggi è un altro giorno -. Abbiamo immediatamente capito che era qualcosa di male. Siamo riusciti a rientrare in Italia, ero con la mamma e mi hanno portato in ospedale e lì mi hanno fatto una diagnosi immediata e ho subito un trapianto di fegato. Il mio fegato era diventato una pietra, gli organi erano andati in pappa e l’unica alternativa era fare un trapianto. Non era proprio una passeggiata, ma non ho avuto paura. Non ho mai avuto paura. Dopo, ho avuto paura. Tre, quattro mesi fa mi sono reso conto di quello che ho superato. Mio nonno, che era un famoso chirurgo, ha salvato la vita alla mamma del medico che mi ha effettuato il trapianto di fegato”.