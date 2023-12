Perché il daytime di Amici di Maria oggi non va in onda: il motivo

Perché Amici di Maria oggi, mercoledì 8 dicembre 2023, non va in onda su Canale 5? Ve lo diciamo subito: oggi si festeggia l’Immacolata, e per rispetto del giorno festivo, il daytime del programma condotto da Maria De Filippi non viene trasmesso. Una scelta che ormai da tempo vale per tutti i programmi della regina di Canale 5, che decide di interrompersi in occasione delle festività. Oggi, festa dell’Immacolata concezione di Maria, non va in onda non solo il daytime di Amici, ma anche l’appuntamento con Uomini e donne. Di seguito la programmazione pomeridiana di Canale 5 (venerdì 8 dicembre 2023):

13.45 Beautiful;

14.10 Terra Amara;

14.45 La Promessa;

16.55 Pomeriggio 5;

18.45 Caduta Libera.

Quando torna

Abbiamo visto perché Amici di Maria oggi non va in onda, ma quando torna su Canale 5? Per vedere il programma di Maria De Filippi bisognerà attendere poco: domenica 10 infatti andrà in onda il consueto appuntamento che verrà registrato oggi, 8 dicembre. Per quanto riguarda Uomini e donne invece bisognerà aspettare l’11 dicembre.